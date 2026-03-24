Появились цены на таунхаусы в 5 минутах от проспекта Независимости в Минске
Минскстрой показал проекты и цены на квартиры в таунхаусах в ЖК «Уютный-2», который строят на месте правительственных дач в 5 минутах езды от метро «Восток».
Строящийся в элитном поселке таунхаус вмещает 12 двухэтажных квартир. Все они будут по 206 квадратных метров, со своей мини-котельной и небольшим участком.
Стоимость метра в них при 100% оплате составит 6100 рублей или 2025$. А это значит, что двухэтажная квартира в таунхаусе обойдется дольщику в сумму около 1,2 миллиона рублей или 400 000$.
«Ваша двухуровневая квартира будет с террасой и собственным участком для встреч с солнцем и друзьями, разбивки цветника или устройства детского городка – а может, для всего вместе!» — похвалились в Минскстрое.
Планировка квартир предусматривает на первом этаже гостиную-столовую, объединенную с кухней, санузел, мини-котельную. На втором – три спальни с гардеробными и санузлами. Предусмотрена лоджия.
«Внутренняя отделка – минимальная, чтобы не ограничивать полет вашей фантазии, а вот наружная – под стать природному ландшафту: штукатурное покрытие будет имитировать декоративный руст и кирпичную кладку. Наружные двери и оконные блоки также в поддержание темы запроектированы из дерева», — рассказали в Минскстрое.
Возможные варианты оплаты:
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единовременно
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с участием банков-партнеров
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рассрочка по ноябрь 2026-го