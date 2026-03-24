Появились цены на таунхаусы в 5 минутах от проспекта Независимости в Минске

Опубликовано: 24.03.2026 08:50 , Обновлено: 24.03.2026

Минскстрой показал проекты и цены на квартиры в таунхаусах в ЖК «Уютный-2», который строят на месте правительственных дач в 5 минутах езды от метро «Восток».

Строящийся в элитном поселке таунхаус вмещает 12 двухэтажных квартир. Все они будут по 206 квадратных метров, со своей мини-котельной и небольшим участком.

Стоимость метра в них при 100% оплате составит 6100 рублей или 2025$. А это значит, что двухэтажная квартира в таунхаусе обойдется дольщику в сумму около 1,2 миллиона рублей или 400 000$.













«Ваша двухуровневая квартира будет с террасой и собственным участком для встреч с солнцем и друзьями, разбивки цветника или устройства детского городка – а может, для всего вместе!» — похвалились в Минскстрое.

Планировка квартир предусматривает на первом этаже гостиную-столовую, объединенную с кухней, санузел, мини-котельную. На втором – три спальни с гардеробными и санузлами. Предусмотрена лоджия.

«Внутренняя отделка – минимальная, чтобы не ограничивать полет вашей фантазии, а вот наружная – под стать природному ландшафту: штукатурное покрытие будет имитировать декоративный руст и кирпичную кладку. Наружные двери и оконные блоки также в поддержание темы запроектированы из дерева», — рассказали в Минскстрое.

Возможные варианты оплаты: