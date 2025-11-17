Поляков предупредили о перепроизводстве жилья. До 1,7 млн пустующих квартир?

Опубликовано: 17.11.2025 12:32 , Обновлено: 17.11.2025

Поляков предупредили, что пока ещё кажущаяся стабильным вложением покупка квартиры через пару десятилетий может стать крупной финансовой потерей. Звучит как фантастика? Однако, согласно новому исследованию, именно такой сценарий может ожидать многие регионы Польши.

Доктор Якуб Боровский, главный экономист Credit Agricole Bank Polska, в интервью изданию Rzeczpospolita нарисовал картину будущего, которая напугает многих поляков, верящих в «безрисковые» инвестиции в недвижимость.

Польский рынок жилья ждут фундаментальные изменения, утверждает эксперт. Назвав ситуацию на польском рынке недвижимости «рынком многих скоростей». Иными словами, единого для Польши рынка недвижимости уже не существует, а «жилищная недостаточность» начнет исчезать уже в этом десятилетии.

Долгие годы поляки воспринимали рынок недвижимости как целостный и предсказуемый, как и соседние белорусы. Покупка квартиры считалась надежным способом вложения денег. Однако, по словам доктора Боровского, этот сценарий может не сработать. Прогнозы показывают, что к 2045 году дефицит жилья в Польше исчезнет даже в крупнейших городах, и по всей стране может появиться до 1,7 миллиона пустующих квартир.

Так, в некоторых регионах снижение числа жителей может привести к серьезному падению цен. Причем, речь идет не о небольших скидках, а о ситуациях, когда квартиры будут выставляться за символическую сумму. Цена вопроса — будущее целых регионов.

Две разные Польши: мегаполисы против провинции

Согласно исследованию, Польша движется к модели двух совершенно разных рынков. Крупнейшие города вместе со своими пригородами сохранят относительно сильный спрос. А вот остальная часть страны, по мнению эксперта, может столкнуться со стагнацией или даже регрессом.

Что это значит на практике? Региональные застройщики ощутят это в первую очередь. Они столкнутся с падением интереса к новым инвестициям. Выживут, впрочем, лишь те, кто перестроится на модернизацию существующего жилого фонда и продуманную реновацию.

«Порочный круг» депопуляции

Доктор Боровский напомнил, что сокращение населения в части регионов потом может стать самоподдерживающимся процессом. Проще говоря, чем меньше жителей, тем:

Слабее становится инфраструктура

Ниже качество общественных услуг

Меньше привлекательности для жизни

Это, в свою очередь, углубит отток населения. «Это серьезный вызов для социальной и пространственной политики», — заявил экономист. Регионы могут попасть в замкнутый круг, разорвать который будет крайне сложно.