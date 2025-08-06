Песочные оттенки и нацорнамент. "Минскстрой" показал, как будет выглядеть "казахстанский квартал"

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Опубликовано: 06.08.2025 10:19 , Обновлено: 06.08.2025

Столичный застройщик "Минскстрой" показал, каким видят строители будущий жилой комплекс "Казахстанский квартал", под который уже начали готовить площадку в белорусской столице.

Будущий “Казахстанский квартал” планируют возвести в границах улиц Железнодорожная - Дубравинская - Грушевская - Прямая. Для этих целей там уже снесли 11 производственных зданий бывшего предприятия “Сантехдеталь”, убрали старые инженерные сети водопровода, канализации и газопровода, вырубили разросшиеся кустарники и лишние деревья.

В настоящее время площадка в 4,6 га практически расчищена - осталось демонтировать часть цементобетонного покрытия, вывезти строительный мусор и растительный грунт. Сейчас площадка выглядит так:













А вот таким видят “казахстанский квартал” проектировщики УКС “Запад”, который выступает заказчиком строительства: 7 многоэтажек МАПДовских серий (три - серии М111-90 по 18 этажей и 4 - серии М464-У1М по 9 или 10 этажей ) и многоуровневый открытый паркинг. В общей сложности в этом квартале должны быть построены 682 квартиры общей площадью более 39 тыс. кв. м.

Судя по рендерам, представленным “Минскстроем”, дома с панорамным остеклением будут выполнены в спокойной, солнечной и песочной цветовой гамме, а фасады домов украсят элементами национального казахского орнамента.







