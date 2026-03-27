Очереди на жилье в Беларуси стали сокращаться быстрее. Причина не только в строительстве?

Опубликовано: 27.03.2026 11:24 , Обновлено: 27.03.2026

В 2025 году количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 16,8 тыс. — почти в полтора раза больше, чем годом ранее, когда снижение составляло 10,7 тыс. Такие данные сообщил Белстат.

Впрочем, по всей видимости, темпы сокращения жилищной очереди ускорились не только за счет тех, кто получил жилье. Исходя из данных Белстата, количество подавших заявления на улучшение жилищных условий за год упало более чем вдвое — с 10 тыс. (2024 год) до 5,2 тыс. семей (2025 год).

Сколько семей получили жилье

Согласно статистике Белстата, в 2025 году свои жилищные условия улучшили 21,9 тыс. семей (включая и одиноких граждан). Это на 1,2 тыс. больше, чем в 2024 году, когда жилье получили 20,7 тыс. семей. В структуре получателей традиционно не только многодетные, но и молодые семьи, а также льготники:

7,5 тыс. многодетных семей (в 2024 году — 7,8 тыс.);

5,7 тыс. молодых семей (в 2024 году — 5,6 тыс.);

1,8 тыс. семей, имеющих право на жилье социального пользования (в 2024 году — 1,5 тыс.).

Как видим, в категории «социальное жилье» наблюдается заметный прирост: на 300 семей больше, чем годом ранее (+20%).

Очередь не тает на глазах, но всё-таки сокращается быстрее

На конец 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 541,7 тыс. семей по всей Беларуси. Годом ранее цифра была 558,4 тыс. Таким образом, за год всебелорусская очередь уменьшилась на 16,8 тыс. семей. В 2024 году снижение относительно 2023-го было менее заметным — 10,7 тыс.

Судя по динамике, процесс идет быстрее пока еще в городах. В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете, уменьшилось на 14,7 тыс. (в 2024 году — на 8,8 тыс.), в сельских населенных пунктах — всего на 2,1 тыс. (в 2024 году — на 1,9 тыс.).

Категория 2024 год (снижение) 2025 год (снижение) Города и поселки городского типа -8,8 тыс. семей -14,7 тыс. семей Сельские населенные пункты -1,9 тыс. семей -2,1 тыс. семей

Сколько семей становится на учет

Белстат не дал статистику, сколько семей в год становится на учет нуждающихся в жилье. Однако эту цифру легко подсчитать из имеющихся данных Национального статистического комитета.

Получается, что в 2024 году на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий встало порядка 10 тыс. семей. В 2025 году заявления подали всего 5,2 тыс. семей. Почему желающих попасть в очередь на квартиры стало почти в два раза меньше — статистика не раскрывает.

Еще одна из тенденций — сокращение многодетных семей, получивших жилье. В прошлом году их было 7,5 тыс., а в 2024-м — 7,8 тыс. Тем не менее, в структуре общего числа получателей доля многодетных остается высокой.

Зато доля молодых семей в списках счастливых новоселов выросла — с 5,6 тыс. до 5,7 тыс.

Как видим, в Беларуси претендуют на жилье на льготных основаниях более полумиллиона семей. Напомним, что по данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2,6 миллиона семей. Таким образом, порядка 20% всех белорусских семей стоят в очереди.