Минскстрой показал жилой дом, где "подвал" сделали на втором этаже

📷 Фото

Опубликовано: 25.07.2025 09:18 , Обновлено: 25.07.2025

В "Минскстрое" показали фото строящегося на улице Каролинской каркасного жилого дома с особенностями. Так, там предусмотрели кладовые для жильцов, которые будут размещены на втором этаже, а не в подвалах, как это по обычаю делали раньше.

Квартиры в доме будут с трехметровыми потолками.













“На первом этаже новостройки в перспективе разместятся административно-торговые помещения, на втором – кладовые для жильцов. Предусмотрено также помещение для товарищества собственников”, - сообщили в организации.

Фасад дома пообещали окрасить в светло- и темно-серых тонах, с белыми и оранжевыми вставками и участками «под кирпичик».