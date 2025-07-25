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Минскстрой показал жилой дом, где "подвал" сделали на втором этаже

Минскстрой показал жилой дом, где "подвал" сделали на втором этаже
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📷 Фото

В "Минскстрое" показали фото строящегося на улице Каролинской каркасного жилого дома с особенностями. Так, там предусмотрели кладовые для жильцов, которые будут размещены на втором этаже, а не в подвалах, как это по обычаю делали раньше.

Квартиры в доме будут с трехметровыми потолками.

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“На первом этаже новостройки в перспективе разместятся административно-торговые помещения, на втором – кладовые для жильцов. Предусмотрено также помещение для товарищества собственников”, - сообщили в организации.

Фасад дома пообещали окрасить в светло- и темно-серых тонах, с белыми и оранжевыми вставками и участками «под кирпичик».

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