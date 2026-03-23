Минскстрой показал "самый большой" жилой дом, который попал на капремонт

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Опубликовано: 23.03.2026 09:10 , Обновлено: 23.03.2026

В Минске начали капитальный ремонт, как заявили в "Минскстрое", самого большого дома в этом году. Речь идёт о многоэтажке на улице Воротынского, 15.

Само здание переменной этажности – 10 и 12 этажей, на 11 подъездов и 516 квартир. Общая площадь жилья – 29 955 кв. м.









Строители уже приступили к работам сразу во всех подъездах. В планах – замена электрики, стояков в квартирах и ремонт крыши. Также утеплят вентшахты (вентиляционные шахты), а фасадчики герметизируют швы, чтобы затем покрасить дом.