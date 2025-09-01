«Минскстрой» назвал причины остановки строительства элитного ЖК в центре Минска

Опубликовано: 01.09.2025 15:14 , Обновлено: 01.09.2025

Государственное объединение «Минскстрой» сообщило о приостановке строительства первых двух домов в своём новом жилом комплексе «Андреевский», который возводится в центре Минска. Официальной причиной названы «недостатки в проектной документации».

В официальном уведомлении застройщик сообщил, что строительство жилых домов № 1 и № 2 приостановлено ещё 11 июня 2025 года. Компания пообещала дополнительно проинформировать участников долевого строительства о возобновлении работ. Также с сайта «Минскстроя» исчезла вся информация о ценах и доступных квартирах в этом комплексе, хотя ещё в начале июня квадратный метр там продавался по цене 2210-2300 долларов, заметил Realt.by.

ЖК «Андреевский» начали строить в конце прошлого года на месте бывшей производственной площадки «Минскдрева» на пересечении улиц Захарова и Андреевской, недалеко от станции метро «Пролетарская».

Этот район исторически считается «тихим центром» и одним из самых престижных в столице. Во времена БССР здесь селились партийные работники, а сегодня он ценится за близость к центру, парковым зонам и малоэтажную застройку.

Правда, в непосредственной близости от ЖК — железная дорога и станция Минск-Восточный. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/geo/6237602360/?ll=27.592114%2C53.895417&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=15.87” style=“position: absolute; top: 14px;”] ЖК Андреевский — Яндекс Карты [/link] Embedded content

Весь проект «Андреевского» включает в себя пять домов со сложной архитектурой, ломаными скатными крышами и переменной этажностью. Первые два дома, строительство которых приостановлено, планировали завершить в 2026 году.

Что значит «недостатки проектной документации»?

Застройщик подробности не сообщил. Это официальная формулировка, которая может скрывать за собой целый ряд вопросов. Чаще всего речь идёт о необходимости внести в проект изменения.

Причинами могут быть:

недочёты в инженерных расчётах,

несоответствие проекта строительным нормам и правилам (СН),

необходимость переделки из-за особенностей грунта, выявленных в ходе работ,

изменение в планах по прокладке инженерных коммуникаций.

Для дольщиков это может означать вероятный срыв первоначальных сроков сдачи объекта.