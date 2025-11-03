Лукашенко сократил сроки заселения в арендные квартиры на 170 дней

Опубликовано: 03.11.2025 18:40 , Обновлено: 03.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья», который сократил максимальные допустимые сроки заселения в только что построенные арендные квартиры с 200 до 30 дней.

Отсчёт срока начинается с даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию.

Чтобы ускорить процесс, техническую инвентаризацию домов теперь будут проводить не позднее чем за 45 дней до ввода жилья в эксплуатацию. А срок выдачи документов для заселения в арендное жилье сократили до 1-5 дней, говорится в сообщении пресс-службы. Сам документ ещё не опубликован.

При этом указ вступит в силу только 1 января 2026 года, но местным депутатам поручили уже руководствоваться 30-дневным сроком.