Лукашенко сократил сроки заселения в арендные квартиры на 170 дней
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья», который сократил максимальные допустимые сроки заселения в только что построенные арендные квартиры с 200 до 30 дней.
Отсчёт срока начинается с даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию.
Чтобы ускорить процесс, техническую инвентаризацию домов теперь будут проводить не позднее чем за 45 дней до ввода жилья в эксплуатацию. А срок выдачи документов для заселения в арендное жилье сократили до 1-5 дней, говорится в сообщении пресс-службы. Сам документ ещё не опубликован.
При этом указ вступит в силу только 1 января 2026 года, но местным депутатам поручили уже руководствоваться 30-дневным сроком.