Лукашенко разрешил сельхозорганизациям продавать жилье за 1 базовую

Опубликовано: 10.11.2025 17:58 , Обновлено: 10.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября подписал указ №392, который называется «О совершенствовании порядка продажи сельскохозяйственными организациями жилых помещений».

Согласно новому документу, сельскохозяйственные государственные организации получили право продавать принадлежащее им пустующее жилье за одну базовую величину. Однако для этого необходимо пройти определенную процедуру.

Для начала такое жилье должно быть выставлено на торги. Если желающих купить не найдется, то цену для повторного аукциона снизят на 50%, а в третий раз — на 80%.

И если даже в таком случае покупателей не будет, то это жилье выставят на продажу за одну базовую величину .

Все эти шаги необходимо будет согласовывать с местным исполкомом. Указ пока не опубликован и вступит в силу сразу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.