Лукашенко распорядился построить 4 млн м² жилья в Минске и Минском районе

Опубликовано: 07.08.2025 19:07 , Обновлено: 07.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зелёный Бор в Минске должно начаться строительство новых жилых районов. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

Всего в этих районах планируется построить более 4 млн м² жилья. В пресс-службе уточнили, что квартиры предназначены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий , в том числе должны быть построены арендные и социальные квартиры .

Распоряжение, по сведениям источника, также предусмотрело строительство всей необходимой инфраструктуры. Так, в новых районах должны быть возведены объекты инженерного и транспортного обеспечения, детские сады, школы и учреждения медицинского обслуживания. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.794731%2C53.890530&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=13.81” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Заказчиком по реализации этих проектов выступит УП «УКС Мингорисполкома».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о строительстве новой дороги в Колодищах под Минском.

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