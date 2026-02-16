Литовец построил «сказочный домик» из… дров

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Опубликовано: 16.02.2026 15:33 , Обновлено: 16.02.2026

Литовец Овидий Урнижус потратил несколько лет на то, чтобы построить собственный загородный домик. По задумке мужчины, он должен был быть максимально экологичным, поэтому он выбрал вариант деревянного дома. Но пошёл мужчина необычным путём и вместо классического сруба из брусьев он начал выкладывать стены из... дров. В результате получилась весьма необычная дача, которую соседи окрестили "сказочным домиком".

О необычном дачном домике рассказало литовское издание LRT.lt. Мужчина построил его для своей молодой семьи - супруги и 3-месячного ребенка. Пока ребёнок маленький, его используют как летний вариант, поскольку в дом не проведена вода и канализация. Но в остальном дом вполне подходит и для зимнего проживания.

За строительство дома мужчина взялся около десяти лет назад и сразу решил, что не хочет дом, как у большинства - из блоков, с утеплителем из пенополистирола, а что-то более интересное. В результате они с женой остановились на технологии строительства, известной как cordwood, совсем не распространённой в нашем регионе, но хорошо известной в Северной Америке и Скандинавии, где её чаще используют для строительства амбаров, бань и подсобных помещений.

Суть метода cordwood ( глиночурка) сводится к тому, что стены возводят из коротких очищенных от коры бревен (чурок), которые укладываются поперек стены и скрепляются строительным раствором. Процесс строительства, который растянулся на несколько лет, уложился в итоге в короткое трёхминутное видео.

Конечно, в реальности работа продвигалась гораздо медленнее, чем показано на видео. У Овидия уже был участок земли под дом, а также собственный лес, который он мог вырубать, так что на материалах для строительства он несколько сэкономил. Но главная экономия - на рабочей силе. Практически весь дом мужчина выложил вместе с женой.

Сначала еловую древесину они очищали от коры, подготавливали чурки нужного размера — каждая длиной 36 см, а затем оставляли их сохнуть на целый год: для дома нужна была совершенно сухая древесина. Затем заливали фундамент, и только после этого приступили собственно к кладке стен. На этот этап у семьи ушло целых 33 дня.

Чурки скрепляли между собой строительной смесью из песка, цемента, извести и пропитанных водой опилок, смешанных в определённой пропорции (эти ингредиенты необходимы, чтобы бетон не трескался при быстром высыхании летом). Бревна устанавливались торцами, а посередине оставлялась пустая полость, которую впоследствии заполняли опилками для утепления. Древесина также пропитывалась снаружи для предотвращения гниения, а внутренняя часть дома оставалась в естественном состоянии.













Привлечь дополнительные силы пришлось для того, чтобы накрыть крышу и выполнить некоторые другие более сложные работы. Но и тут удалось сэкономить - помогли друзья, сведущие в строительстве и ремонте.

В результате получился уютный домик площадью в 18 кв. м,с с просторной застеклённой террасой ещё на 12 кв. м. Пол в комнате выложен плиткой с подогревом, на террасе — деревом. В комнате также есть мини-кухня и шкаф для одежды и других вещей, а обогревается дом ​​кирпичной печью, которой хватает ведра дров на день.

Несмотря на опасения некоторых скептиков, стены дома за несколько лет не потрескались, а, по словам хозяина, в США такие дома, на которые они ориентировались во время строительства, стоят уже по 200 лет.