Когда белорусов могут выселить из своей квартиры за шум? В милиции назвали три условия

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Опубликовано: 22.02.2026 17:56 , Обновлено: 22.02.2026

Не всегда соседям удаётся договориться и жить в согласии. Один любит музыку погромче, другой - с помощью молотка и сверла смастерить что-то. Что делать, если сосед превращает жизнь в постоянный шумный кошмар, но при этом формально соблюдает закон о тишине?

Жительница Минска Алина с улицы Центральной столкнулась с парадоксальной ситуацией о которой и спросила в столичном ГУВД. По ее словам, сосед включал «жуткую ревущую музыку» по вечерам, но ровно в 23:00 замолкал. Семья, по словам женщины, страдала — младший сын видел кошмары, но привлечь мужчину к ответственности она не могла, так ка формально закон не нарушался. Или нет?

«Да, в 23:00 он выключает колонки, но после “концерта” сна ни в одном глазу (младший сын и вовсе страдает от кошмаров). Тем не менее, когда наша семья улетала в отпуск на 14 дней, в доме царила тишина. Оказалось, соседу было хорошо и без музыки. Ощущение, будто он мстит… Как быть?» — спросила Алина.

В Заводском РУВД Минска ситуацию прокомментировал участковый инспектор капитан милиции Игорь Володьков. По его словам, то, что музыка была до 23:00 — не повод мириться с неудобствами, и объяснил, что создаваемый систематический шум может привести к потере квартиры.

Когда шум становится хулиганством

«Понимаю ваше беспокойство. Когда в семье есть дети (тем более если у ребенка из-за шума возникают трудности со сном и страхи), это не просто бытовое неудобство, а проблема, — заявил участковый инспектор. — Вы не обязаны терпеть, даже несмотря на то, что мужчина выключает музыку в 23:00».

По словам участкового, действия соседа попадают сразу под две статьи, даже если формально «ночной режим» не нарушен.

«Независимо от того, по какой причине сосед это делает — по привычке или из желания досадить, — он обязан соблюдать Правила пользования жилыми помещениями. Пункт 7.10 указывает: телевизоры и иные громкоговорящие устройства можно использовать при условии, что звук не нарушает покой других жильцов дома. Если шумно в дневное время, особенно на регулярной основе, это нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 22.12 КоАП — штраф до 20 базовых величин (до 900 белорусских рублей)», — разъяснил представитель Заводского РУВД.

Отдельно милиционер обратил внимание на поведение соседа во время отпуска семьи. «Ситуация с тишиной в период вашего отпуска может указывать на умышленные действия. Если будет установлено, что сосед сознательно включает громкую музыку тогда, когда вы находитесь дома, то его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. В таком случае речь идет о статье 19.1 КоАП. Здесь санкции строже: штраф от 2 до 30 базовых величин (от 90 до 1350 рублей), общественные работы либо административный арест», — предупредил Игорь Володьков.

Когда квартиру могут забрать

Однако самым серьезным предупреждением для злостных нарушителей тишины может стать потеря права на жилье. Инспектор напомнил о норме Жилищного кодекса, которая позволяет бороться с самыми злостными дебоширами радикальным методом.

«К слову, согласно ст. 137 Жилищного кодекса, если собственник три и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил пользования жилыми помещениями (ст. 22.12 КоАП), это способно послужить основанием для рассмотрения вопроса об отчуждении жилплощади по решению суда», — напомнил капитан Володьков.

В ГУВД Мингорисполкома дали инструкцию куда жаловаться. Первым шагом должно стать обращение к участковому.

«Рекомендую обратиться к участковому. Попросите его пообщаться с соседом. Часто люди не понимают, насколько сильно их привычки мешают окружающим. Возможно, спокойная беседа окажется эффективнее жалоб и позволит договориться о приемлемом уровне громкости или об альтернативах (например, использование наушников). Если же нарушения продолжатся, то у правоохранителя будут законные основания для принятия дополнительных мер», — посоветовал Игорь Володьков.