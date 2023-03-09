Как купить квартиру без кредита? В Минюсте Беларуси раскрыли способ

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Опубликовано: 09.03.2023 18:46 , Обновлено: 09.03.2023

Купить квартиру или дом без кредита могут себе позволить далеко не все белорусы. Ставки по ним за последний год выросли и приходиться планировать просто дикие выплаты по процентам и основному долгу. В Минюсте рассказали способы, как приобрести недвижимость без кредита.

Оказывается, покупатель и продавец жилья могут договориться об оплате частями и занести это условие в договор купли-продажи, рассказала нотариус Брестского нотариального округа Людмила Марцинкевич. В таком случае договор продажи квартиры или дома должен содержать четко прописанную стоимость, а также сумму, которую покупатель уплатил при заключении, плюс остаток, который тот уплатит в дальнейшем. Естественно, в договоре должны быть указаны условия и сроки выплаты оставшейся суммы.

А вот дальше есть важные нюансы. Договор можно заключить либо так, что до уплаты всей стоимости квартиры или дома владельцем останется продавец, либо наоборот. В чем разница?

Владельцем остается продавец до уплаты всей суммы

Нотариусы советуют в договоре писать такое условие: «Передача отчуждаемой квартиры продавцом и принятие ее покупателем будет произведена по передаточному акту после окончательного расчета, но не позднее определенной даты».

Таким образом, в местной организации по госрегистрации будет зарегистрирована сама сделка. А вот передача в собственность будет оформлена уже после подписания акта о передаче недвижимости после оплаты остатка суммы.

В таком случае даже уже при оформленном и зарегистрированном договоре купли-продажи недвижимости собственником жилья останется продавец.

Такой подход обезопасит и покупателя. Ведь продавец не сможет дважды продать одну и ту же квартиру (помните же, что договор уже официально зарегистрирован). Любой нотариус и регистратор сразу же это увидят в случае попытки провернуть незаконную повторную сделку.

Продавец квартиры в таком случае тоже может чувствовать себя в безопасности. Ведь сделка, в том числе оплата частями, закреплена в официальном договоре, по которому он остаётся владельцем до получения всей суммы.

Владельцем становится покупатель

Возможен и вариант, когда по договору с оплатой за жилье частями владельцем становится покупатель до выплаты всей суммы. Однако тут надо предусмотреть в документе оформление залога.

При регистрации договора о продаже жилья и переходе права собственности покупателю придется зарегистрировать самую настоящую ипотеку (залог), только не с банком, а с продавцом квартиры. В таком случае первый станет залогодержателем, а второй - залогодателем.

Такие отношения завершатся, как только покупатель выплатит всю сумму за квартиру или дом. Продавец, получив всю сумму должен обратиться с заявлением в местную территориальную организацию по госрегистрации.

Что будет, если покупатель не выплатит всю сумму согласно условиям?

Если вдруг покупатель не передал продавцу причитающуюся сумму в положенные сроки, то в обоих вариантах продавец может вернуть свои права на недвижимость. Для этого достаточно обратиться к любому нотариусу с договором купли-продажи и документом, удостоверяющим его личность, за совершением исполнительной надписи.

[info_b]Исполнительная надпись – это распоряжение нотариуса о принудительном взыскании с должника в пользу кредитора определенной денежной суммы, имеющее силу исполнительного документа. Расходы по уплате нотариального тарифа, понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи, подлежат взысканию с должника в пользу взыскателя при исполнении, о чем указывается в тексте исполнительной надписи.[/info_b]