"Интроверт"? - Под Брестом заметили дом без окон. Мнения зрителей разошлись

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Опубликовано: 18.04.2025 16:57 , Обновлено: 18.04.2025

В TikTok выложили видео с "домом интроверта", который заметили где-то под Брестом. Внимание автора ролика здание привлекло тем, что в нём нигде не видно окон. В комментариях озвучили с десяток объяснений такому необычному дизайну.

Автор ролика показал необычный дом с разных ракурсов, однако, как резонно подметили некоторые пользователи, рассмотреть здание удалось только с главного фасада, выходящего на улицу. Некоторые комментаторы предположили, что окна могут выходить на участок дома позади здания, то есть просто скрыты от взглядов прохожих с улицы. По мнению некоторых, именно в этом и заключается, как выразился автор, “прикол” этого здания.

“Это для того, что бы не подглядывали соседи любопытные”, - предположил один из комментаторов.

Впрочем, некоторым показалось действительно странным, что окон нет ни на главном, ни на боковом фасадах здания.

“Это не реально, как можно жить без солнышка, без света дневного? Может с той стороны? А здесь - хозяйственный узел, котел и все прочее?” - предположила одна из зрительниц. Но нашлись и те, кто, наоборот, позавидовал такому дизайну.

“Я интроверт, хочу такой дом”, - написал один из них.

Некоторые и вовсе высказали мнение, что это не дом, а просто хозяйственная постройка, но её внушительные размеры скорее говорят о сомнительности этой теории.

Кто-то усмотрел в таком минималистичном дизайне экономию на отоплении, кто-то - на самих окнах.

“Человек вместо окон повесил ЖКИ-телевизоры на стены, а снаружи повесил маленькие камеры. По стоимости окон - дешевле вышло”, - шутя выдвинул свою теорию один из тех, кто примкнул к лагерю “экономистов”.

Нашлись среди комментаторов и шуточные, например, кто-то назвал здание “домом вампиров” и “домом Графа Дракулы” или “пристанищем будущего маньяка”, но были и весьма рациональные.