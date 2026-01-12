Госкомимущество предупредило белорусов на что смотреть при покупке квартир, чтобы не попасть на штраф
Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) сообщил, что покупатели квартир на вторичном рынке должны очень внимательно отнестись к проверке соответствия ремонта и перепланировки законным нормам. Иначе новым владельцам может грозить штраф.
Такое предупреждение весьма актуально на фоне новостей из Витебска, где в одной из квартир многоэтажного дома просела плита перекрытия. В результате угрозе жизни подверглись жители всего подъезда. Как выяснила впоследствии экспертиза, причиной проседания стал ремонт, проведённый не по закону.
В Госкомимуществе напомнили, что перепланировка или переустройство квартир может быть проведено только согласно положению, утверждённому постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 № 384. Мало того, такие изменения в квартирах должны быть согласованы заранее, ещё до начала ремонтных работ.
А вот покупатель обязан убедиться в соответствии фактического состояния квартиры техническому паспорту ещё до оформления сделки. Иначе штрафные санкции могут быть наложены на нового владельца квартиры.
“В случае совершения сделки с таким объектом без проведения в установленном порядке его проверки характеристик и государственной регистрации изменения недвижимого имущества стороны сделки несут ответственность в соответствии с законодательством”, – напомнили в комитете по имуществу.
Там также дали список разрешённых перепланировок и изменений в квартирах:
- объединить и изменить санузел. Если хочется увеличить размер этого помещения (за счёт кладовки или части жилого помещения). Тут главное – не перестараться: дополнительно пожертвовать в пользу туалета можно только 20% площади к исходной;
- заменить или перенести радиаторы отопления. Важно, чтобы их пропускная способность и теплоотдача при этом не изменились – все отопительные приборы в жилье рассчитаны на обогрев определённой площади;
- изменить конфигурацию и расположение стен. Где можно сделать дополнительный проём или какую перегородку можно перенести, а что трогать нельзя, точно знает только специалист.
Запрещённые изменения в квартирах:
- демонтировать или ослаблять стены, которые являются несущими конструкциями в жилье;
- переносить кухню, туалет или душевую в места, которые у ваших соседей снизу являются жилыми комнатами;
- нарушать или перекрывать общедомовые вентиляционные каналы;
- объединять кухню (если у вас газовая плита) с жилой комнатой. Делать так можно, только если закрыть пространство между ними дверью (вариант двойной распашной или сдвижной двери позволяет восстановить ощущение общего пространства);
- объединять лоджию (балкон) с жилой комнатой или делать их отапливаемыми помещениями;
- демонтировать несущие колонны;
- устраивать жилые помещения без естественного освещения, а также устанавливать перегородки, попадающие в оконные проёмы.