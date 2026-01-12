Госкомимущество предупредило белорусов на что смотреть при покупке квартир, чтобы не попасть на штраф

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Опубликовано: 12.01.2026 15:51 , Обновлено: 12.01.2026

Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) сообщил, что покупатели квартир на вторичном рынке должны очень внимательно отнестись к проверке соответствия ремонта и перепланировки законным нормам. Иначе новым владельцам может грозить штраф.

Такое предупреждение весьма актуально на фоне новостей из Витебска, где в одной из квартир многоэтажного дома просела плита перекрытия. В результате угрозе жизни подверглись жители всего подъезда. Как выяснила впоследствии экспертиза, причиной проседания стал ремонт, проведённый не по закону.

В Госкомимуществе напомнили, что перепланировка или переустройство квартир может быть проведено только согласно положению, утверждённому постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 № 384. Мало того, такие изменения в квартирах должны быть согласованы заранее, ещё до начала ремонтных работ.

А вот покупатель обязан убедиться в соответствии фактического состояния квартиры техническому паспорту ещё до оформления сделки. Иначе штрафные санкции могут быть наложены на нового владельца квартиры.

“В случае совершения сделки с таким объектом без проведения в установленном порядке его проверки характеристик и государственной регистрации изменения недвижимого имущества стороны сделки несут ответственность в соответствии с законодательством”, – напомнили в комитете по имуществу.

Там также дали список разрешённых перепланировок и изменений в квартирах:

объединить и изменить санузел. Если хочется увеличить размер этого помещения (за счёт кладовки или части жилого помещения). Тут главное – не перестараться: дополнительно пожертвовать в пользу туалета можно только 20% площади к исходной;

заменить или перенести радиаторы отопления. Важно, чтобы их пропускная способность и теплоотдача при этом не изменились – все отопительные приборы в жилье рассчитаны на обогрев определённой площади;

изменить конфигурацию и расположение стен. Где можно сделать дополнительный проём или какую перегородку можно перенести, а что трогать нельзя, точно знает только специалист.

Запрещённые изменения в квартирах: