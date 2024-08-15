Этот дом предлагали строить в СССР ещё в 1961 году. Идея подойдёт для современных белорусов?

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Опубликовано: 15.08.2024 12:38 , Обновлено: 15.08.2024

В начале 60-х годов в Советском Союзе началась активная программа по строительству бюджетного жилья, известного как «хрущевки». Однако архитекторы того времени не ограничивались лишь проектированием стандартных пятиэтажных зданий. Например, в в 1961 году в одном из спальных районов Ленинграда возвели экспериментальный коттедж удивительной формы. Кроме того, дом построили из пластика, что в те времена казалось настоящей фантастикой.

На самом деле, советские архитекторы не были новаторами. Ведь самый первый пластмассовый дом разработал француз Жан Маневаль в 1956 году — и себестоимость такого жилья была в три раза дешевле бетонной панельки.

Через год очень похожий дом появился в США. Американское правительство хотело застроить ими социальные кварталы в Чикаго и Детройте.

А спустя еще четыре года пластиковый дом построили и в СССР, в Ленинграде, между первым и вторым корпусом двадцать четвертого дома по улице Торжковской. Проект, призванный максимально сэкономить на строительстве индивидуальных жилых домов, разработали архитектор Алексей Щербенок и инженер Леонид Левинский.

На первом уровне здания использовали стекоблоки. Этот этаж занимал 6 квадратных метров и имел высоту 2,2 метра. Его основная функция заключалась в защите инженерных систем и вентиляции.

Второй этаж, напротив, был собран из трехслойных пластиковых тюбингов (2 слоя из прочного стеклопласта, между которыми помещали 1 слой пенополистерола, выступающего в роль утеплителя). Он занимал 49 квадратных метров. Здесь были предусмотрены все удобства для типичного советского жителя: комната, кухня, совмещенный санузел, кладовая и терраса.

[info_b]Кроме того, что модульный дом изготовили из пластика, для отделки использовали множество синтетических материалов: одна стена и окна выполнены из оргстекла, трубы — из винипласта, а хотя обои и имеют бумажную основу, верхний слой состоит из полихлорвиниловой пленки.[/info_b]

Однако дом так и не использовали в качестве жилья. Его превратили в исследовательскую лабораторию. Специалисты наблюдали за состоянием стен, оргстекла, инженерных коммуникаций, они пришли к выводу, что материалы вполне пригодны для массового строительства.

По окончании строительства стало ясно, что такой способ способен значительно уменьшить себестоимость жилья.

[info_b]Себестоимость данного проекта составила 850 рублей. Для сравнения, строительство двухкомнатной квартиры в типичной “хрущёвке” площадью 40-44 кв. м. обходилось государству примерно в 3 тысячи рублей. Таким образом, за сумму, необходимую для возведения одной квартиры, можно было построить целых 3,5 индивидуальных дома.[/info_b]

Однако руководство страны не торопилось с выводами. Ведь такой дом воспитывал в людях индивидуальность, а не нужный коммунизму коллективизм. Кроме того позже архитектор Щербенок объяснил, что, по подсчетам проектировщиков, за 25 лет инженерное обслуживание квартала домов, аналогичных по площади блочным хрущёвкам, будет в 2,5 раза дороже, что сводит на нет разницу в их себестоимости.

После трех лет изучения интерес к дому угас, и он начал разрушаться, покрываясь граффити и привлекая маргинальные компании. В итоге его остатки просто снесли.

Однако на основе наблюдений за ним, в 1963 году, в Москве на 4-м Вятском переулке построили первую и единственная пластмассовую пятиэтажку. Впрочем, крыша дома стала протекать, окна продуваться всеми ветрами, пластиковые батареи не выдерживали перепадов температур и постоянно прорывали в морозные дни. Поэтому жильцов переселили, а пластиковую пятиэтажку демонтировали.

Возможно, советский пластиковый коттедж и его мировые “побратимы” вдохновит белорусов на создание подобного жилища. Главное, чтобы эксперимент наконец-то стал бы удачным.

Пластмассовые коттеджи разных стран мира

Дом на окраине немецкого города Биберах, который построил архитектор Дитер Шмид в 1963 г. Вместе с семьей он прожил в нем 11 лет.

Это жилье построили в Германии в 1969 году.