Белорусы купили в Минске квартир на 1,38 млрд долларов за 2025 год. Что будет с ценами в 2026 году

Опубликовано: 28.01.2026 14:11 , Обновлено: 28.01.2026

Национальное кадастровое агентство (НКА) сообщило, что за 2025 год количество сделок по покупке жилья в Минске снизилось на 21% по сравнению с 2024. Тем не менее цены на квадратный метр за год выросли на 23% (в долларах) и на 8% (в рублях). За год суммарно в сделках участвовало 786,3 тыс. кв. м квартир, уточнили в НКА. Агентство также дало прогноз на этот год, но очень осторожный.

Всего, согласно отчету регулятора, за прошедший год в Минске было заключено 15,1 тыс. сделок с квартирами, что значительно меньше показателей 2023-2024 годов (в 2024-м — более 19 тысяч). Такое количество продаж, впрочем, сопоставимо с постпандемийным периодом, что не помешало покупателям потратить 1,38 млрд долларов США (на 6% меньше, чем годом ранее).

Что по ценам

На вторичном рынке средняя цена квадратного метра в долларовом выражении за год увеличилась на 23%, достигнув 2100 долларов за «квадрат» в однокомнатных квартирах. Наиболее значительно — на 26% — подорожали квартиры в домах новой постройки (после 2010 года). В белорусских рублях рост цен на вторичном рынке был более сдержанным и составил 8%. На первичном рынке новые квартиры подорожали аналогично.

В НКА сделали вывод, что некоторое сохранение покупательского спроса, несмотря на серьезное удорожание, связано с ростом доходов населения. «Рост реальной заработной платы белорусов на 10% за год укрепил уверенность покупателей в завтрашнем дне, особенно тех, кто использовал кредитные средства», — говорится в отчете агентства. Однако в НКА признали, что объем жилищных кредитов, выданных в январе-ноябре 2025 года, всё-таки на 8% отстал от аналогичного периода рекордного 2024-го.

Знаковые сделки

В отчете НКА также рассказали про самые знаковые сделки. Так, самой дорогой по общей стоимости стала четырехкомнатная квартира на ул. Киселева, проданная за 553,6 тысячи долларов. А максимальная цена за квадратный метр — 5398 долларов — была уплачена за квартиру площадью 78,9 кв. м в элитном жилом комплексе «Северный Берег».

Прогноз на 2026 год

«Рынок недвижимости следует циклической природе экономики. Текущая ситуация характеризуется переходной динамикой», — пояснили в обзоре НКА, заявив, что не ждут дальнейшего серьезного роста цен.

В ведомстве напомнили, что после рекордных показателей 2024 года наблюдается «снижение количества сделок и предложений при сохранении растущего ценового тренда».

«Ключевой вопрос текущего периода заключается в устойчивости ценового роста в условиях сокращающегося спроса», — заявили в НКА.

По мнению агентства, в наступившем году цены либо стабилизируются на достигнутом уровне, либо начнется их коррекция, что «окончательно подтвердит переход в новую стадию рыночного цикла».