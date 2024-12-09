Беларуси и Россия решили создать реестр имущества Союзного государства. Когда заработает?

Опубликовано: 09.12.2024 08:04 , Обновлено: 09.12.2024

Власти Беларуси и России решили создать единый реестра имущества Союзного государства. В Государственном комитете по имуществу (ГКИ) Беларуси назвали точную дату, когда должен заработать новый реестр.

Данный вопрос стороны обсудили в рамках в заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое 6 декабря прошло в Минске. На заседании было подписано соответствующее постановление.

Координаторами по ведению нового реестра назначили ГКИ с белорусской стороны и Росимущество - с российской. А вот разработкой информационной системы для нового реестра будет заниматься Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.

Как сообщили в ГКИ, новый реестр должен быть готов к 1 января 2026 года .

Отметим, что сейчас в Беларуси создан свой Единый реестр имущества, который ведёт Национальное кадастровое агентство ГКИ. В нём содержится информация о юридических лицах, за которыми закреплено государственное имущество, сведения о госимуществе, которое находится в республиканской, областной коммунальной и Минской городской коммунальной собственности, в том числе, расположенном за рубежом, о земельных участках, выделенных в пользование республиканским и коммунальным юридическим лицам и другая информация.

Какая именно информация будет содержаться в белорусско-российском реесте, пока не уточняется.