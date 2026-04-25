Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жильё
Беларусбанк 25 апреля объявил о снижении процентных ставок по кредитам на покупку и строительство жилья. Меньше платить за пользование кредитом теперь придётся в том числе тем, кто решится оформить жильё в ипотеку.
Что касается ипотечного кредитования (кредит «Ипотека Экспресс»), а также кредита на покупку вторички, то при покупке квартиры на вторичном рынке с сегодняшнего дня по новым договорам придётся платить уже 16,9% годовых, а не 18,25%, как раньше. Для тех, кто официально стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ставку по кредиту снизили до 15,5% годовых (было 16,5%).
Если же оформлять ипотеку на покупку готовой квартиры у застройщика, ставка составит 15,9% вместо прежних 16,65%.
Снизил Беларусбанк и ставки на строительство жилья:
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при строительстве при участии госзастройщика ставка составит 14,9%,
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с любым частным застройщиком - 15,9%.
А вот ставку для очередников на покупку готовой квартиры у застройщика оставили неизменной - 13,75%.
Ставку по кредиту на рефинансирование ипотеки зафиксировали на уровне 16,9% годовых.