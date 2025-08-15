Артисты театра, альпинисты и не только. Власти Могилёва дали список из 175 профессий, кому первоочерёдно выделят арендное жильё

Опубликовано: 15.08.2025 09:07 , Обновлено: 15.08.2025

Власти Могилёва утвердили перечень «наиболее востребованных профессий», представители которых получили первоочередное право на получение арендного жилья в 2025 году. Решение Могилёвского горисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список вошли 175 должностей служащих и рабочих профессий.

Приоритет отдали специалистам сферы образования ( воспитатели , учителя , педагоги-психологи ) и медицинским работникам ( врачи-специалисты , медсёстры , фельдшеры скорой помощи).

Кроме того, в списке есть инженерные и рабочие профессии. Среди них:

водители автомобилей,

электрогазосварщики,

каменщики,

маляры,

плотники,

слесари,

токари

и штукатуры.

Включены в него и инженеры различных профилей, в том числе конструкторы , программисты , технологи и энергетики.

Попали в перечень и более редкие специальности. Например, претендовать на арендные квартиры от государства в первую очередь смогут артисты театра, духового, народного и симфонического оркестров, а также промышленные альпинисты .

Перечень власти должны утверждать каждый год, поэтому эта версия действует до конца 2025 года .

Ранее подобные списки востребованных специалистов утвердили и в других регионах Беларуси, в том числе в Минске.

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