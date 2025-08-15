Артисты театра, альпинисты и не только. Власти Могилёва дали список из 175 профессий, кому первоочерёдно выделят арендное жильё
Власти Могилёва утвердили перечень «наиболее востребованных профессий», представители которых получили первоочередное право на получение арендного жилья в 2025 году. Решение Могилёвского горисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В список вошли 175 должностей служащих и рабочих профессий.
Приоритет отдали специалистам сферы образования ( воспитатели , учителя , педагоги-психологи ) и медицинским работникам ( врачи-специалисты , медсёстры , фельдшеры скорой помощи).
Кроме того, в списке есть инженерные и рабочие профессии. Среди них:
- водители автомобилей,
- электрогазосварщики,
- каменщики,
- маляры,
- плотники,
- слесари,
- токари
- и штукатуры.
Включены в него и инженеры различных профилей, в том числе конструкторы , программисты , технологи и энергетики.
Попали в перечень и более редкие специальности. Например, претендовать на арендные квартиры от государства в первую очередь смогут артисты театра, духового, народного и симфонического оркестров, а также промышленные альпинисты .
Перечень власти должны утверждать каждый год, поэтому эта версия действует до конца 2025 года .
Ранее подобные списки востребованных специалистов утвердили и в других регионах Беларуси, в том числе в Минске.