А так можно было? Минчане удивились огороженному «дачному уголку» во дворе многоэтажки

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Опубликовано: 04.09.2025 19:32 , Обновлено: 04.09.2025

В соцсетях вызвала споры фотография огороженного участка у одной из высоток в Минске. Личное подворье на земле общего пользования — это вообще законно? Ясность внесло ЖЭУ № 1 Фрунзенского района столицы.

Госагентству «Минск-Новости» удалось установить, что необычное сооружение на фото находится на улице Одинцова, 37. Более того, выяснилось, что в соседнем доме № 41 есть такие же площадки, а всего в двух этих высотках насчитывается 30 квартир с подобными привилегиями.

Жильцы используют их по-разному. Кто-то обустроил зону отдыха с качелями, кто-то организовал клумбы.

Как пояснили в ЖЭУ № 1 Фрунзенского района, эти пристройки законны. Оказалось, что они предусмотрены первоначальным проектом домов, которые сдали в эксплуатацию ещё в 1993 году.

«В жилых домах № 37 и 41 на ул. Одинцова проектным решением предусмотрены отдельные выходы из квартир на улицу через лоджию, а также устройство бетонных ограждений», — рассказали коммунальщики.

Но у этой истории появилось продолжение. Хотя сами пристройки легальны, теперь в ЖКХ хотят проверить документы на землю под ними. Специалисты ЖЭУ потребовали от собственников квартир предоставить разрешения на использование участков.