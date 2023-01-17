Зачем вставлять спички в горшки комнатных растений? Мало кто знает этот секрет

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.01.2023 15:21 , Обновлено: 13.09.2023

Казалось бы, какое отношение спички имеют к домашним растениям? Однако мы нашли один лайфхак, который поможет избежать многих проблем. При этом, поджигать ничего не нужно.

Горшечные растения имеют разные потребности, которые обязательно нужно принимать во внимание. Иначе вы столкнетесь с тем, что цветок или деревце заболеет, а в худшем случае завянет. Каким-то растениям воды слишком мало, каким-то — слишком много воды. Одним слишком жарко и сухо, другим слишком холодно или влажно.

Кроме того, когда речь идет об уходе за растениями, мы упускаем из виду еще один важный вопрос. И здесь нам помогут спички.

Просто воткните их в землю кончиком вверх. Чем длиннее спички — тем лучше. Важно, чтобы сера оставалась на поверхности (при желании ее можно просто убрать)

Зачем так делать? Для рыхления почвы и ее аэрации. Этот прием особенно стоит использовать, если вы давно не пересаживаете цветы и почва уже уплотнена. Помещенные туда спички улучшат циркуляцию воздуха, что положительно скажется на состоянии всего растения.

Вместо спичек вы также можете использовать, например, палочки для суши или даже простые маленькие палочки.