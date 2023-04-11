Зачем нужны нижние ящики в холодильнике? Не для овощей

Опубликовано: 11.04.2023 15:41 , Обновлено: 12.09.2023

Большинство людей хранит в нижних ящиках холодильника овощи, фрукты или зелень. Однако на самом деле они предназначены совсем для другого. Некоторые производители даже предупреждают об этом в инструкции. Так что же туда класть?

Почему овощи и фрукты не нужно хранить в нижних ящиках холодильника?

Как пишет Setafi, в ящики лучше всего поступает холод. Поэтому там овощи, фрукты и зелень могут перемерзнуть, в следствие чего потерять свои полезные свойства. Так что лучше их там не хранить.

Их советуют класть на верхние полки холодильника.

А что класть в нижние ящики холодильника?

Многие не знают, что там стоит хранить мясные и рыбные продукты. А еще это идеальное место для яиц.

Есть нюанс

В то же время, согласно другим источникам, в выдвижных ящиках влажность выше, чем в остальных частях холодильника, поэтому они идеально подходят для хранения некоторых овощей и фруктов. Например для:

капусты;

моркови;

огурцов;

неспелых бананов;

клубники.

Поэтому советуем вам все же внимательно прочитать инструкцию именно к вашему холодильнику. Если вы ее не сохранили, понаблюдайте, насколько быстро овощи портятся в нижнем ящике и на полках, и выберите лучший вариант.