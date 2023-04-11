Зачем нужны нижние ящики в холодильнике? Не для овощей
Большинство людей хранит в нижних ящиках холодильника овощи, фрукты или зелень. Однако на самом деле они предназначены совсем для другого. Некоторые производители даже предупреждают об этом в инструкции. Так что же туда класть?
Почему овощи и фрукты не нужно хранить в нижних ящиках холодильника?
Как пишет Setafi, в ящики лучше всего поступает холод. Поэтому там овощи, фрукты и зелень могут перемерзнуть, в следствие чего потерять свои полезные свойства. Так что лучше их там не хранить.
Их советуют класть на верхние полки холодильника.
А что класть в нижние ящики холодильника?
Многие не знают, что там стоит хранить мясные и рыбные продукты. А еще это идеальное место для яиц.
Есть нюанс
В то же время, согласно другим источникам, в выдвижных ящиках влажность выше, чем в остальных частях холодильника, поэтому они идеально подходят для хранения некоторых овощей и фруктов. Например для:
- капусты;
- моркови;
- огурцов;
- неспелых бананов;
- клубники.
Поэтому советуем вам все же внимательно прочитать инструкцию именно к вашему холодильнику. Если вы ее не сохранили, понаблюдайте, насколько быстро овощи портятся в нижнем ящике и на полках, и выберите лучший вариант.