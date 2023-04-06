Зачем белорусам вешать воздушные шарики на балкон? Спасут от большой проблемы
Вешать на балкон воздушные шарики можно не только по праздникам или для настроения. У них есть гораздо более важная функция. Попробуйте и убедитесь, как надувные резиновые изделия помогут справится с очень большой проблемой.
Дело в том, что воздушные шарики должны… отпугнуть голубей! Согласитесь, это незваные гости, которые оставляют после себя массу неприятностей.
Голуби, как известно, шумные. Более того, они могут переносить болезни и привлекать вредителей, таких как мухи и крысы.
Если вы заметили необычное количество птиц на своем балконе, вероятно, это означает, что у них поблизости есть какой-то источник пищи и воды. Важно не кормить голубей, если вы хотите избавиться от них. Эти существа обладают удивительной способностью запоминать, где они были и что видели. Даже если вы не обеспечили их едой, им может просто нравится ваш балкон, например, потому что это безопасное место для них от хищников или просто непогоды.
Поэтому использование воздушных шаров, желательно ярких цветов, — домашнее и быстрое решение для отпугивания голубей с балкона. Достаточно прикрепить несколько штук, наполненных воздухом, на видном месте, где обычно тусуются незваные гости. Отметим, что они должны свободно двигаться на ветру. Благодаря этому голуби будут держаться подальше и не захотят вернуться на ваш балкон.
Если же вы не можете повесить воздушные шары, то отпугнуть птиц вам также помогут:
- светоотражающая лента. Оторвите кусок и прикрепите к перилам или стене рядом с тем местом, где собираются голуби;
- старые диски. Отражения от тарелок могут отпугивать голубей. Важно повесить их так, чтобы они двигались, иначе птицы могут к этому привыкнуть;
- алюминиевая фольга. Это создает неудобную среду для жизни голубей. Она создает шум, отпугивающий птиц;
- пластиковая сова-приманка. Ненастоящая фигурка может отпугнуть голубей, которые сочтут ее настоящим хищником и будут держаться подальше от вашего балкона.