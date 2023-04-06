Зачем белорусам вешать воздушные шарики на балкон? Спасут от большой проблемы

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Опубликовано: 06.04.2023 10:35 , Обновлено: 20.10.2023

Вешать на балкон воздушные шарики можно не только по праздникам или для настроения. У них есть гораздо более важная функция. Попробуйте и убедитесь, как надувные резиновые изделия помогут справится с очень большой проблемой.

Дело в том, что воздушные шарики должны… отпугнуть голубей! Согласитесь, это незваные гости, которые оставляют после себя массу неприятностей.

Голуби, как известно, шумные. Более того, они могут переносить болезни и привлекать вредителей, таких как мухи и крысы.

Если вы заметили необычное количество птиц на своем балконе, вероятно, это означает, что у них поблизости есть какой-то источник пищи и воды. Важно не кормить голубей, если вы хотите избавиться от них. Эти существа обладают удивительной способностью запоминать, где они были и что видели. Даже если вы не обеспечили их едой, им может просто нравится ваш балкон, например, потому что это безопасное место для них от хищников или просто непогоды.

Поэтому использование воздушных шаров, желательно ярких цветов, — домашнее и быстрое решение для отпугивания голубей с балкона. Достаточно прикрепить несколько штук, наполненных воздухом, на видном месте, где обычно тусуются незваные гости. Отметим, что они должны свободно двигаться на ветру. Благодаря этому голуби будут держаться подальше и не захотят вернуться на ваш балкон.

Если же вы не можете повесить воздушные шары, то отпугнуть птиц вам также помогут: