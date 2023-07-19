Зачем белорусам вешать CD-диски на деревья? Этот способ избавит от популярной проблемы

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Опубликовано: 19.07.2023 10:09 , Обновлено: 12.09.2023

Вешать CD-диски на деревья и кусты может показаться очень странной идеей. Однако, поверьте, так нужно сделать не по каким-то мистическим причинам и не для того, чтобы словить невидимые инопланетные сигналы. Этот практичный способ на самом деле спасет многих белорусов.

Попробуйте поискать старые компакт-диски в доме. Возможно, вы найдете парочку завалявшихся где-нибудь на антресолях, чердаке или даже даче.

Раньше они служили основным носителем информации, однако теперь получили множество новых функций. Одна из них — помочь спасти урожай в вашем саду.

Оказывается, развесить компакт-диски на деревьях — это эффективный способ отпугнуть птиц, которые охотно поедают ягоды и фрукты.

Кругляши, которые шевелятся на ветру и блестят на солнце, выглядят на деревьях более эстетично, чем, например, сетка, цветная пленка или старые шторы.

Какие деревья нужно охранять от птиц?

В принципе, птицы любят все фрукты и ягоды. Например, скворцам нравятся вишни, черешни, сливы и яблоки, а также виноград. Эти птицы умны и очень быстро наводят хаос, так как нападают на плодовые деревья и кустарники целыми стаями.

Защищать плодовые деревья от птиц стоит не только во время плодоношения, но и до него. Есть птицы, которые питаются семенами и ростками, не давая им плодоносить. К ним относятся дрозды, сойки, вороны, галки и воробьи.

[info_b]Важно знать, что птицы не только могут уничтожить плоды деревьев, но и нанести вред саду. Они также строят гнезда на деревьях, что затрудняет, например, опрыскивание - обработку, необходимую для получения здоровых и вкусных плодов. А если птицы заселяют деревья, то они еще и пачкают их. Их помет попадает на плоды, листья и под деревья.[/info_b]

Еще 5 способов прогнать птиц из сада

Шум — это то, что не нравится все, даже птицам. Метод хорошо сработает для людей, живущих на окраине, вдали от соседей. Можно использовать шумовые пушки, петарды или включить громкую музыку. Также в Интернете можно найти звуки дичи, которые в естественной среде являются врагами скворцов.

Установленные на деревьях пугала быстро отпугнут птиц. Лучше всего приобрести те, которые двигаются под действием ветра, например, воздушные шары, кассетные ленты, булавки, пластиковые пакеты.

Защитные сетки есть в каждом садоводческом и строительном магазине. Если их повесить на дерево, они полностью перекроют птицам доступ к плодам. Есть и гораздо более простой способ. Используйте старые занавески (если у вас низкие деревья) и подвесьте их на ветки.

В борьбе со скворцами пригодится и детский водяной пистолет. Стоит отметить, что это очень эффективный, но и безопасный метод, не наносящий вреда птицам и урожаю.

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