Зачем белорусам ставить чашку с рисом в шкаф для одежды? Нашли одну причину

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Опубликовано: 28.03.2023 17:04 , Обновлено: 12.09.2023

Чашка с рисом в шкафу с одеждой? Звучит странно. Однако именно этот продукт поможет избавиться от очень неприятной и серьезной проблемы. Этот способ быстрый, простой и не очень дорогой.

Если вы долго не открываете свой гардероб, то иногда появляется затхлый запах. К сожалению, ткани очень быстро его впитывают, поэтому чистую одежду приходится снова класть в стиральную машину. Чтобы этого не произошло, всегда держите в шкафу чашку с неочищенным рисом.

Кстати, это также защитит вашу одежду от плесени.

Вам нужно всего 100-200 г невареных зерен. Вместо чашки можно также использовать миску или банку. Помните, однако, что чем шире контейнер, тем лучше будет эффект.

А если вы хотите, чтобы одежда хорошо пахла, можно полить рис небольшим количеством вашего любимого эфирного масла. Эффект будет не хуже, чем от магазинных освежителей воздуха.

Кроме того, если вы выберете аромат лаванды, цитрусовых, гвоздики или эвкалипта, вы также защитите свой гардероб от моли и других насекомых. Преимуществом этого метода является его экологичность и низкая цена.