Выжимаете чайный пакетик в кружку? Вот почему стоит немедленно прекратить

Опубликовано: 09.11.2022 07:14 , Обновлено: 08.11.2022

Когда вы пьете чай, возможно, совершаете ошибку, которая может поставить под угрозу ваше здоровье. Если у вас есть привычка сжимать чайный пакетик, лучше перестаньте так делать.

Почему нельзя сжимать чайный пакетик? На это есть несколько причин.

Из очевидного — сжимая чайный пакетик, вы рискуете его порвать. И тогда все содержимое оказывается в чашке или, что еще хуже, вокруг нее.

Но это не главное. Дело в том, что из-за выжимания пакетика, в чай попадает больше танинов. Это приводит к появлению более горького вкуса и может увеличить вероятность обесцвечивания зубов.

Кроме того ,если вы сжимаете пакетик руками, вы рискуете тем, что все микробы, которые были на ваших руках, попадут в ваш напиток.

Что на самом деле внутри пакетиков чая? Мы пьем микропластик?

Ранее Телеграф писал, как чайные пакетики влияют на здоровье и стоит ли переходить на листовой.

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