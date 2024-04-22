Сколько раз в месяц мыть аквариум? Это простая инструкция поможет делать это гораздо реже

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Опубликовано: 22.04.2024 14:23 , Обновлено: 22.04.2024

Даже самые лучшие фильтры и правильный уход не предотвратят накопления грязи в аквариуме. Чем лучше вы заботитесь о замене воды и удалении ила, тем реже вам придется его чистить, но время от времени это действительно необходимо. Ознакомьтесь с этими советами по очистке аквариума, чтобы ничего не забыть.

Как часто чистить аквариум?

Ответить на этот вопрос непросто, так как все зависит от очень многих факторов. Небольшие аквариумы, например, декоративные сферы, не оснащенные современными фильтрами, могут нуждаться в чистке даже раз в неделю.

Чистку аквариумов средних размеров можно проводить гораздо реже - раз в месяц или даже в 2 месяца.

Большие емкости, около 60-70 литров, чистят всего один-два раза в год, а те, что больше 100 литров, - даже раз в несколько лет.

Все зависит от того, сколько существ у вас в аквариуме и какого они вида. Считается, что креветки, например, могут нуждаться в более частой чистке. Если вы приобрели рыбок-чистильщиков, то есть рыбок, которые очищают стенки от водорослей (водорослееды), или берут на себя обязанность чистить дно аквариума, то часто чистить аквариум не придется.

Также важно, сколько у вас растений и какова система фильтрации.

Поддержание чистоты в аквариуме

Мыть аквариум можно гораздо реже, если поддерживать там чистоту постоянно. Самая важное — это дно. Для его очистки используется илоотделитель — специальное устройство, которое всасывает грязь между камешками и помогает удалить скопления органических веществ. Чистка с его помощью не сложна и обычно не требует удаления воды или животных из емкости. Она необходима, даже если в аквариуме живут чистящие рыбки.

Следующий шаг - регулярная смена воды. Это нужно делать еженедельно. Достаточно слить из аквариума от 10 до 30 % воды, а затем заменить ее свежей, отфильтрованной водопроводной водой или смесью водопроводной воды и воды обратного осмоса (RO).

Вам придется реже чистить аквариум, если вы будете регулярно очищать стекло от водорослей. Для этого можно использовать магнитный очиститель, который позволяет очищать стекла, не выливая воду. Но учтите, что если стекла очень грязные, делать это бессмысленно - водоросли попадут в воду, и вам придется проводить глубокую очистку аквариума.

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Инструкция, как чистить аквариум

Подготовка воды

Подготовьте воду за 24 часа до чистки. Воду необходимо отфильтровать, чтобы испарить избыток хлора, который может быть вреден для рыб. Также в воду следует добавить несколько капель специального кондиционера для воды, а можно заранее добавить витамины или средство от водорослей.

Слив воды

Вы можете сделать это двумя способами - слить около 30% воды из шланга, не вылавливая рыб, или выловить их и вылить всю воду. На время чистки лучше держать жителей аквариума в контейнерах с аквариумной водой.

Второй способ - это больший стресс и шок для них, однако иногда он может быть действительно необходим, особенно если аквариум действительно очень грязный.

Чистка стекла

Вам понадобится магнитный очиститель или небольшая щетка. Стекло нужно тщательно очистить от любых зеленых наростов. После этого ополосните чистой водой.

В то же время аквариум следует очистить от накипи. Накипь образуется, если вода слишком жесткая. Иногда она скапливается на углах стенок или на внешней стороне. Для очистки аквариума от накипи не следует использовать химические средства или уксус, но если вам все же придется к ним прибегнуть, обязательно промойте каждую деталь как минимум несколько раз в аквариумной или предварительно очищенной воде.

Декорации и камни также следует очистить от водорослей. Это делается с помощью щетки, без использования каких-либо химикатов или воды с уксусом.

Чистка дна аквариума

Вы можете очистить дно аквариума с помощью илоотделителя, но если вы решили вылить всю воду из аквариума, то можете промыть камни в воде. Лучше всего использовать для этого предварительно очищенную воду.

Заливка воды

Закончив чистку аквариума, залейте в него отфильтрованную, предварительно подготовленную воду. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не потревожить дно и не создать завихрений, особенно если внутри еще есть рыбки и вы меняете не всю воду, а только ее часть.

После того как вы залили воду, можно посмотреть на растения. Если на них есть осадок, можно вытащить их и промыть, крупные листья следует протереть. В это время можно также подрезать и пересадить растения.

Очистка фильтра

Чистите фильтр за несколько дней до уборки аквариума. В нем содержатся бактерии, которые позволят среде нормализоваться в новой воде.

Для рыб смена воды и чистка - это шок, а полезные микроорганизмы в фильтре помогут им восстановить прежний баланс.

Фильтры чистят раз в несколько недель, просто промывая их в воде, слитой из аквариума. Эти устройства должны находиться вне аквариума как можно меньше времени, иначе они начнут высыхать.

Для чистки каналов, которые часто зарастают водорослями, можно использовать специальную, несколько узкую щетку.

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