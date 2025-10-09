С началом отопления белорусы столкнулись с проблемой. Как избавиться от конденсата на окнах?
Всеми белорусами долгожданное начало отопительного сезона принесло тепло в квартиры и уют. Но неизменным спутником его во многих домах стал конденсат на окнах. Запотевшие стекла - это даже не эстетическая проблема. Вслед за ней может прийти и плесень.
[inf]Конденсат на окнах возникает из-за сочетания двух факторов: повышенной влажности воздуха, высокой температуры внутри помещения и холодной поверхности стекла. [/inf]
Простое протирание окон не решит вопроса и может привести к настоящему всплеску плесени и грибка уже на стенах и откосах рядом с окнами. Бороться с плесенью куда сложнее и затратнее, плюс она - прямая угроза здоровью. Поэтому пока не поздно лучше позаботиться и о последствиях, и о причинах.
Простой трюк избавиться от конденсата на окнах
Простой трюк за копейки поможет избавиться от причин повышенной влажности и появления конденсата. Мы не будем вам советовать покупать дорогостоящие осушители воздуха или ставить кондиционеры в квартирах с функцией регулирования влажности.
Итак, чтобы избавиться от лишней влаги в воздухе квартиры возьмите старый, но чистый носок и наполните его сухим рисом. Положите его у окна. Зёрна впитают лишнюю влагу. Только не забывайте менять рис через несколько дней, чтобы средство оставалось эффективным.
Этот дешёвый способ поможет бороться со скоплением влаги у окон. Но есть нюанс.
Как работает рис в роли поглотителя влаги?
- Гигроскопичность : Рис гигроскопичен, то есть он может поглощать молекулы воды из окружающего воздуха.
- Локальный эффект : Этот эффект работает только в очень маленьком, ограниченном пространстве, где объем воздуха невелик. Место у окон, прикрытое шторами (на ночь) - вполне по силам носку с рисом.
Но рис не поможет избавиться от повышенной влажности во всей комнате. Для этого вам потребовались бы килограммы крупы и замена их каждых пару дней. В таком случае “дешёвый трюк” превратил бы вашу квартиру в склад риса, не самой дешёвой крупы в таких объемах.
Поглощающая способность риса по сравнению с профессиональными влагопоглотителями (силикагель, хлорид кальция) очень мала. А значит расставлять по углам комнаты мисочки с рисом или развешивать старые носки — бесполезная трата продуктов.
Как избавиться от причин конденсата?
Рис на окне, поможет локально собрать часть влаги, но не решает причину: конденсат (например, на окнах) появляется из-за высокой влажности воздуха в помещении и большой разницы температур между воздухом и поверхностью окна.
Но выход есть:
- Вентиляция (Самое важное!):
- Регулярное проветривание. Просто открывайте форточки на 5-10 минут несколько раз в день, особенно после приготовления пищи, душа или сушки белья. Это позволяет влажному воздуху выйти наружу и заместить его более сухим уличным.
- Проверьте вытяжки на кухне. Убедитесь, что вытяжные системы на кухне и в ванной работают исправно. Вызовите сотрудников ЖКХ, если с ними есть проблемы. Не пытайтесь в данном случае устранить проблему самостоятельно.
- Микропроветривание. В современных стеклопакетах есть режим микропроветривания. Не игнорируйте его. Оставляйте окна на нем (ручка окна в положении 20 минут или 40 минут в зависимости от ее установки).
- Позаботьтесь о правильном распределении тепла .
- Не перекрывайте батареи плотными шторами, так как это мешает теплому воздуху согревать оконное стекло. Максимально раскрывайте на день шторы.
- Устранение источников влаги . Также старайтесь следить за тем, чтобы в комнате, где есть конденсат на окнах, не появились лишние источники влаги.
- Для этого сушите белье на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.
- Просто накрывайте крышками кастрюли при готовке и включайте вытяжки над плитой.