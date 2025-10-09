С началом отопления белорусы столкнулись с проблемой. Как избавиться от конденсата на окнах?

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Опубликовано: 09.10.2025 09:11 , Обновлено: 09.10.2025

Всеми белорусами долгожданное начало отопительного сезона принесло тепло в квартиры и уют. Но неизменным спутником его во многих домах стал конденсат на окнах. Запотевшие стекла - это даже не эстетическая проблема. Вслед за ней может прийти и плесень.

[inf]Конденсат на окнах возникает из-за сочетания двух факторов: повышенной влажности воздуха, высокой температуры внутри помещения и холодной поверхности стекла. [/inf]

Простое протирание окон не решит вопроса и может привести к настоящему всплеску плесени и грибка уже на стенах и откосах рядом с окнами. Бороться с плесенью куда сложнее и затратнее, плюс она - прямая угроза здоровью. Поэтому пока не поздно лучше позаботиться и о последствиях, и о причинах.

Простой трюк избавиться от конденсата на окнах

Простой трюк за копейки поможет избавиться от причин повышенной влажности и появления конденсата. Мы не будем вам советовать покупать дорогостоящие осушители воздуха или ставить кондиционеры в квартирах с функцией регулирования влажности.

Итак, чтобы избавиться от лишней влаги в воздухе квартиры возьмите старый, но чистый носок и наполните его сухим рисом. Положите его у окна. Зёрна впитают лишнюю влагу. Только не забывайте менять рис через несколько дней, чтобы средство оставалось эффективным.

Этот дешёвый способ поможет бороться со скоплением влаги у окон. Но есть нюанс.

Как работает рис в роли поглотителя влаги?

Гигроскопичность : Рис гигроскопичен, то есть он может поглощать молекулы воды из окружающего воздуха. Локальный эффект : Этот эффект работает только в очень маленьком, ограниченном пространстве, где объем воздуха невелик. Место у окон, прикрытое шторами (на ночь) - вполне по силам носку с рисом.

Но рис не поможет избавиться от повышенной влажности во всей комнате. Для этого вам потребовались бы килограммы крупы и замена их каждых пару дней. В таком случае “дешёвый трюк” превратил бы вашу квартиру в склад риса, не самой дешёвой крупы в таких объемах.

Поглощающая способность риса по сравнению с профессиональными влагопоглотителями (силикагель, хлорид кальция) очень мала. А значит расставлять по углам комнаты мисочки с рисом или развешивать старые носки — бесполезная трата продуктов.

Как избавиться от причин конденсата?

Рис на окне, поможет локально собрать часть влаги, но не решает причину: конденсат (например, на окнах) появляется из-за высокой влажности воздуха в помещении и большой разницы температур между воздухом и поверхностью окна.

Но выход есть:

Вентиляция (Самое важное!):

Регулярное проветривание. Просто открывайте форточки на 5-10 минут несколько раз в день, особенно после приготовления пищи, душа или сушки белья. Это позволяет влажному воздуху выйти наружу и заместить его более сухим уличным.

Проверьте вытяжки на кухне. Убедитесь, что вытяжные системы на кухне и в ванной работают исправно. Вызовите сотрудников ЖКХ, если с ними есть проблемы. Не пытайтесь в данном случае устранить проблему самостоятельно.

Микропроветривание. В современных стеклопакетах есть режим микропроветривания. Не игнорируйте его. Оставляйте окна на нем (ручка окна в положении 20 минут или 40 минут в зависимости от ее установки).

Позаботьтесь о правильном распределении тепла . Не перекрывайте батареи плотными шторами, так как это мешает теплому воздуху согревать оконное стекло. Максимально раскрывайте на день шторы. Устранение источников влаги . Также старайтесь следить за тем, чтобы в комнате, где есть конденсат на окнах, не появились лишние источники влаги.