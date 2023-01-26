Положите этот предмет в бачок унитаза: так вы значительно сэкономите

Опубликовано: 26.01.2023 07:33 , Обновлено: 13.09.2023

Смывая в туалете, мы обычно используем много воды — столько нужно не всегда. Помочь снизить ее расход могут специальные устройства, однако, они есть далеко не у всех. К счастью, существует простой и фактически бесплатный способ для решения этой проблемы.

Вам понадобиться всего один предмет, который точно найдете у себя дома.

Это… пластиковая бутылка объемом 0,5 л. Как правильно ее использовать? Сейчас расскажем.

Сначала перекройте кран подачи воды и слейте всю воду из бачка, нажав на кнопку. После этого наполните пластиковую бутылку водой. Затем поднимите крышку бачка и поместите внутрь бутылку. Закройте крышку и открутите кран с подачей воды. Подождите, пока бак наполнится.

Таким образом бутылка уменьшит количество воды в бачке. И теперь нужно будет использовать меньше воды, чем раньше.