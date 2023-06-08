Почему шторка для душа постоянно липнет к телу? 4 способа, как этого избежать

Опубликовано: 08.06.2023 16:32 , Обновлено: 12.09.2023

Принятие душа — довольно приятная процедура. Правда, до того момента, как занавеска начинает прилипать к ногам, рукам или другим частям тела. Почему это всегда происходит и можно ли это предотвратить?

Эффект Бернулли

Ответить на вопрос, как это часто бывает, поможет физика. На самом деле, можно подумать: когда вода поднимается выше, она толкает воздух в сторону, и шторка должна отодвигаться от вас, а не прилипать к вам.

Однако все дело в давлении воздуха, точнее, в условиях давления и воздушного потока в душевой кабине или ванной. Вода из душевой лейки заставляет воздух двигаться и тем самым создает отрицательное давление, которое притягивает шторку душа к струе воды, пишет немецкий Focus.

Открытие отрицательного давления приписывают швейцарскому математику и физику Даниэлю Бернулли. Он обнаружил, что в местах, где воздух движется быстрее, давление ниже, чем там, где воздух не движется. Чтобы компенсировать эту разницу в давлении, воздух поступает из неподвижных областей.

Конкретно для ситуации с душем это означает: вода выходит из душевой лейки, заставляет воздух двигаться, из-за этого давление воздуха под душем падает, воздух стремится попасть внутрь снаружи и толкает занавеску в сторону душа.

Но, как это часто бывает, все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Тепловой эффект

Хотя эффект Бернулли в основном объясняет эффект прилипания, другие факторы также играют свою роль. При принятии душа с теплой водой возникает тепловой эффект, при котором теплый воздух поднимается вверх, а за ним должен следовать холодный. Кроме того, капли воды (например, при ударе о пол или стенку ванны) разлетаются на части, создавая вихри и, следовательно, отрицательное давление.

[info_b]Вы, вероятно, слышали термин “отрицательное давление” в связи с полетами, потому что именно оно отвечает за то, что самолеты вообще взлетают. Крылья имеют такую форму, что с верхней стороны воздух движется быстрее, чем с нижней. Это создает всасывание, которое тянет самолет вверх. Самый простой способ испытать эффект Бернулли на себе - использовать шарик для пинг-понга и фен.[/info_b]

Как предотвратить прилипание занавески для душа к телу

Что же можно сделать с прилипшей занавеской для душа? Четыре вещи:

повесить на нее грузы; протянуть через нее свинцовую ленту; приклеить занавеску к ванне с водой; не закрывать ее до конца, когда принимаете душ.

Подвесить грузики — это, пожалуй, самое практичное решение, потому что, хотя эффект Бернулли и раздражает в душе, силы, действующие там, довольно малы.