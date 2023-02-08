Почему нужно закрывать дверь спальни на ночь? Это может спасти вам жизнь
Многие люди оставляют дверь в спальню открытой, когда ложатся спать. Однако это ошибка, которая может стоить вам жизни. Читайте ниже, почему двери спальни всегда следует закрывать на ночь.
Одни не закрывают дверь в спальню на ночь, потому что хотят во время сна чувствовать свободный поток воздуха, в то время как другие закрывают ее, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. И последние правы.
Двери спальни всегда должны быть закрыты на ночь, и это все ради безопасности.
Дело в том, что когда в квартире вспыхнет пожар, дверь образует барьер, препятствующий проникновению огня и дыма в спальню.
Таким образом, их распространение будет остановлено на некоторое время, и у вас будет немного больше времени, чтобы правильно отреагировать и спастись. Кроме того, токсины от горения не будут так быстро проникать в спальню.