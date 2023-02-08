Почему нужно закрывать дверь спальни на ночь? Это может спасти вам жизнь

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Опубликовано: 08.02.2023 11:55 , Обновлено: 13.09.2023

Многие люди оставляют дверь в спальню открытой, когда ложатся спать. Однако это ошибка, которая может стоить вам жизни. Читайте ниже, почему двери спальни всегда следует закрывать на ночь.

Одни не закрывают дверь в спальню на ночь, потому что хотят во время сна чувствовать свободный поток воздуха, в то время как другие закрывают ее, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. И последние правы.

Двери спальни всегда должны быть закрыты на ночь, и это все ради безопасности.

Дело в том, что когда в квартире вспыхнет пожар, дверь образует барьер, препятствующий проникновению огня и дыма в спальню.

Таким образом, их распространение будет остановлено на некоторое время, и у вас будет немного больше времени, чтобы правильно отреагировать и спастись. Кроме того, токсины от горения не будут так быстро проникать в спальню.