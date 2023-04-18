Не протираете ножи пергаментной бумагой? Узнали 2 причины, почему так нужно делать всем

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Опубликовано: 18.04.2023 07:00 , Обновлено: 12.09.2023

Пергаментную бумагу, как правило, используют для выпекания различных блюд в духовке или жарки на сковороде. Однако на самом деле у нее есть намного больше возможных применений, при этом стоит она буквально копейки. Например, мало кто знает, что пергаментной бумагой можно и нужно протирать ножи. Но зачем?

Дело в том, что бумага для выпечки обладает свойствами, которые помогут вам сохранить ножи в безупречной форме. Сейчас объясним.

Все знают, что нож может внезапно заржаветь. Конечно, многие люди покупают этот кухонный инструмент из нержавеющей стали. Однако даже этот материал не защитит нож от ржавчины навсегда. И вот здесь нам и поможет бумага для выпечки.

[info_b]Кстати, профессиональные повара считают, хром, добавляемый в больших количествах в нержавеющий материал, заставляет лезвие быстрее затупляться.[/info_b]

Все, что вам нужно сделать — протирать лезвие ножа бумагой для выпечки после каждого использования. Именно так вы сделаете его более устойчивым к ржавчине и затуплению. Почему? Сталь защитить восковое покрытие, которое есть у пергаментной бумаги.

Кстати, это же свойство пригодится вам и в ванной комнате. Об этом ранее сообщал Телеграф:

Новость Телеграф

Сколько стоит пергаментная бумага в Беларуси?

Кстати, как мы писали выше, бумага для выпечки в Беларуси стоит буквально копейки.

Например, в Е-доставке 7 метров можно найти за 87 копеек.

Но есть материалы и подороже. Так, в «Три цены» стоимость составляет 2,90 BYN.

А в «Острове чистоты» цена стартует от 3,19 BYN.