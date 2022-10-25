Не льёте Колу в унитаз? Вот почему стоит делать раз неделю

Опубликовано: 25.10.2022 16:00 , Обновлено: 14.09.2023

Все знаю, что Кола чистит ржавчину, может стать основой рукотворного гейзера. Но есть ей место и в туалете.

Оказалось, что Кола “лучше, чем пищевая сода и уксус” справляется с известковым камнем в унитазе.

К сожалению, известковый налет - это то, чего невозможно избежать, когда речь идет о воде, а ванные комнаты и туалеты являются главным убежищем для известкового налета, особенно на унитазе.

Разместив сообщение на странице известной британской специалисту миссис Хинч “Советы по уборке” в Facebook, кто-то попросил совета о том, как избавиться от известкового налета в туалете его друга.

Девушка написала: “Отвратительный унитаз. Мой друг только что переехал на новое место. Мы сделали все, что я могла придумать, чтобы почистить его унитаз, но в чаше есть какая-то коричневая грязь, которую мы не можем удалить… Есть какие-нибудь советы?”

Хотя многие предлагали использовать химические чистящие средства, такие как Harpic или Cillit Bang, многие участники согласились с тем, что использование Колы - эффективный способ удаления известкового налета в туалете.

Кто-то посоветовал: “На ночь используйте Колу в туалете, но не смывайте ее до утра”.

Кстати, подойдёт самая дешевый напиток, который вы можете найти в магазине.

И это на самом деле сработает. По данным экспертов, Кола на самом деле содержит три кислоты - лимонную кислоту, винную кислоту и фосфорную кислоту. Каждая из кислот помогает удалить распространенные отложения, такие как известковый налет.

Удивительно, но Кола может содержать больше фосфорной кислоты, чем многие специализированные чистящие смеси. Это не только дешевый метод, но и быстрый и простой. Этот газированный напиток также может удалять известковый налет с других бытовых поверхностей, таких как насадки для душа, краны и чайники.

Ранее Телеграф сообщил, что «Кола» — бич и зло. Для фигуры, состояния кожи, уровня инсулина в крови и метаболизма. Но иногда класть ее в корзинку в магазине необходимо. Для чего? Для очистки чайника от накипи.

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