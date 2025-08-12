"Народные методы не помогут" — Дезинсекторы объяснили, почему белорусы находят клопов дома слишком поздно

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Опубликовано: 12.08.2025 11:54 , Обновлено: 04.09.2025

Не все белорусы знают, что одними из самых распространенных насекомых, сосущих кровь человека, являются постельные клопы. Но обнаружить их самостоятельно не так уж и просто, тем более что их укусы нередко путают с комариными. Как понять, что в доме или квартире завелись клопы? Журналисты Telegraf.news спросили об этом у специалистов компании "Экосепт", которая занимается дезинсекцией помещений по всей Беларуси. Они также рассказали, как грамотно избавиться от вредителей.

Жители каких регионов чаще всего просили избавиться от клопов?

Как рассказал эксперт по борьбе с вредителями в “Экосепт” Иван Светлов, хоть они и занимаются обработкой помещений от всех видов насекомых (например, тараканов, блох, клещей, вшей), клопы — это самая большая проблема. По данным компании, на них приходится более 40% всех обращений клиентов.

[inf] Постельные клопы – это гнездово-норовые подстерегающие паразиты. Как рассказали в Костюковичской больнице, распознать клопа не сложно: насекомые бескрылые, 3 — 5 мм длиной; тело сплющенное, красновато-бурого цвета. Питаются клопы кровью человека и теплокровных животных и размножаются круглый год.

“Заявки поступают от многоквартирных жилых домов, больниц, садиков, частных домов, гостиниц. Но чаще всего от многоквартирных жилых домов, ведь если клопы есть в одной квартире, то скорее всего через какой-то промежуток времени мигрируют к остальным соседям”, — сообщил Иван Светлов.

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Иван Светлов — специалист по Pest - control, эксперт по борьбе с вредителями. Практический опыт более 5 лет. Он не просто рассказывает о методах борьбы с вредителями — он каждый день работает на реальных объектах и делится своим опытом.

Окончил Вилейский государственный колледж в 2008 году. Ведет блог о проделанных работах, основанные на своих отчётах с реальных объектов. Рассказывает, как происходит обработка жилых, коммерческих и промышленных помещений.[/inf]

Согласно статистике компании, по частоте обращений по Беларуси лидирует Минск, Минский район и Гомельская область.

“Что и логично, ведь клопы — синантропные насекомые (их образ жизни связан с человеком и его жильем). Поэтому чем густонаселеннее населенный пункт, тем выше вероятность их распространения”, — добавил специалист.

Как уточнили в компании, ежемесячно только по Минску и Минской области поступает 200-250 заявок.

Тем временем полная статистика “Экосепт” за 2024 год показывает:

Город/Область Доля обращений Минск 27,18% Минская область 9,74% Гомель 5,29% Гомельская область 16,14% Брест 5,64% Брестская область 7,47% Витебск 4,38% Витебская область 6,56% Гродно 4,84% Гродненская область 3,21% Могилев 5,62% Могилевская область 3,93%

Где чаще всего прячутся вредители?

Профессионал подчеркнул, что клопы — очень скрытные насекомые, и их сложно заметить днем.

“Большинство наших клиентов начинают замечать клопов, когда уже их колонии выросли до таких размеров, что их можно заметить невооруженным глазом”, — отметил представитель компании.

Он рассказал, что места их обитания — кровати, матрацы, диваны, а также швы в мебели.

А заметить их можно по следующим приметам:

укусам на коже;

пятнам крови на постельном белье;

следам фекалий клопов (в виде черных точек)

Хотя, как подчеркнул специалист, можно легко спутать фекалии, сброшенный хитин (шкурку) и яйца клопов с “обычными соринками и пылью”.

Кто чаще страдает от клопов?

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По словам Ивана Светлова, в первую очередь от укусов страдают маленькие дети и женщины.

“Обычно родители списывают укусы на аллергию у детей, ходят к врачам дерматологам, проходят лечение, и только потом становится ясно что это кусают клопы”, — рассказал он.

“Покусали комары”

“В нашей практике очень часто встречаются случаи, когда жильцы одной квартиры по-разному воспринимают ситуацию. Одни постоянно страдают от укусов клопов и мучаются по ночам, другие, живя в этой же квартире, вообще никак не замечают ни укусов ни самих особей”, — поделился эксперт.

Он привел пример, что один раз в одном из домов Минского района мужчина не захотел вызывать дезинфекторов, потому что “его лично никто не кусает”, а его супругу и детей якобы “покусали комары, залетевшие через форточку”.

“И вот только когда наш специалист приехал, разобрал мебель, и показал живых особей клопов, его мнение сразу же изменилось и он согласился провести дезинсекцию”, — рассказал сотрудники “Экосепт”.

Чем опасны клопы?

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Также мы поговорили с биологом Валерией Качан, которая контролирует корректность работы дезинфекторов в “Экосепт”.

Согласно ее словам, укусы клопов могут вызывать:

аллергические реакции;

зуд;

покраснение;

в редких случаях – инфекционные заболевания.

нарушения сна;

стресс, особенно если у человека повышенная чувствительность к этим насекомым.

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Валерия Качан — биолог, научный сотрудник. В 2024 году окончила БГУ, биологический факультет, специальность «Биохимия». Публикует статьи о современных методах дезинфекции и их влиянии на окружающую среду.

Контролирует корректность работы дезинфекторов в компании “Экосепт”. А также разрабатывает рекомендации по использованию химических и биологических средств.

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Народные методы “не работают”?

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Не могли не спросить у специалиста и о том, могут ли народные методы справится с проблемой.

“Можем заранее сказать что все они не помогут”, — уверенно заявила Валерия Качан. Она добавила, что лишь некоторые растения (которые содержат репелленты), например, пижма, “могут дать краткосрочный эффект в виде отпугивания”.

“Народные методы точно не уничтожат взрослых особей и гнезда”, — подчеркнула биолог.

А что касается “химии”, то, по ее словам, “тут можно добиться результатов, однако без профессиональной подготовки помещения и использования специализированного оборудования добиться полного уничтожения крайне сложно”.

“Клопы прячутся в очень труднодоступных местах — микротрещинах мебели и стен, куда обычные опрыскиватели не доберутся”, — пояснила профессионал.

Кроме того, эти насекомые “устойчивы” к некоторым группам препаратов.

“Для правильного подбора действующего вещества нужен практический опыт. В итоге методы самостоятельной обработки могут дать либо краткосрочный результат либо вообще не дать эффекта”, — подытожила специалист.

И отметила, что они как раз и занимаются в том числе продажей профессиональных инсектицидов и могут помочь правильно подобрать средство для разных случаев.

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Как дезинсекторы обрабатывают дома белорусов?

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Как рассказали нам сотрудники “Экосепт”, их компания, например, использует несколько методов:

горячий/холодный туман;

барьерную гелевую обработку;

озонирование и опрыскивание.

[inf]Подробнее об этих методах можно почитать на их сайте.[/inf]

Сколько стоит избавление от клопов?

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В компании также назвали свои цены:

механическая обработка – от 70 руб.;

обработка туманом – от 100 руб. (за 1-комнатную квартиру).

“По нашим данным за прошлый 2024 год, в 90% случаев клопы полностью исчезали уже после первой нашей обработки. В 98% после повторной обработки”, – уточнил Иван Светлов и отметил, что компания даже предоставляет гарантию на свои услуги.

Как подготовиться к обработке?

Согласно памятке компании, необходимо:

убрать вещи;

защитить поверхности;

временно уехать из жилья.

[inf]Полный список рекомендаций доступен на [link href=“https://ekosept.by/information” target=“_blank” rel=“noopener”] официальном сайте [/link].[/inf]

А вот после дезинсекции нужно обязательно проветрить, сделать влажную уборку помещения и постирать вещи.

Безопасно ли это?

Представители “Экосепт” заявили, что вся деятельность компании по дезинсекции, дезинфекции и дератизации “выстроена в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь”.

“Мы прошли санитарно-гигиеническую экспертизу и получили официальное санитарно-гигиеническое заключение на услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации, что подтверждает их безопасность и эффективность”, — подчеркнули сотрудники.

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Также они добавили, что используют для обработки “исключительно зарегистрированные и сертифицированные препараты”, а дозировки, методы нанесения и время экспозиции “точно соответствуют инструкциям производителей и нормам СанПиН”.

“Наши дезинфекторы проходят обязательное обучение и аттестацию по охране труда и безопасному применению инсектицидов, ведут подробный журнал учёта работ и контроля качества”, — резюмировали в компании.