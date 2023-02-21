Надо ли отрезать черный кончик банана? Люди думают, что он вреден

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Опубликовано: 21.02.2023 11:02 , Обновлено: 21.02.2023

Насчет черного кончика банана ходит много мифов. Некоторые люди говорят, что он вреден для здоровья или даже ядовит. Другие считают, что в нем находятся жуки, пауки или токсины. Так ли это?

Что такое черный кончик банана? Это остатки от цветка банана, самая старая его часть. Именно там цветок превращается в плод.

Во время первых случаев полиомиелита в США из-за недостатка медицинских знаний сообщали, что он был вызван кончиками бананов. Поэтому стало популярной практикой отрезать его концы. Многие до сих пор практикуют его.

Однако там, на самом деле, нет ни паразитов, ни бактерий, ни пауков или червей.

Поэтому отрезать кончик банана не обязательно, потому что он не является ни вредным для здоровья, ни ядовитым. Выглядит неаппетитно, но не более того.

Но есть другой нюанс. Нужно обязательно тщательно мыть банан перед едой. Это предотвратит заражение патогенными микроорганизмами, которые могут присутствовать на коже.