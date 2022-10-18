Как увеличить размер джинсов или брюк без ниток и иголки? Вот простой трюк

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Опубликовано: 18.10.2022 10:14 , Обновлено: 14.09.2023

Ваши любимые джинсы вдруг стали слишком малы? Есть выход. Одна из пользователей TikTok поделилась со своими обозревателями трюком, благодаря которому штаны буквально вырастают на два размера. И применить его простот.

Как увеличить размер штанов?

Пользовательница TikTok поделилась своим трюком, как увеличить слишком маленькие брюки. В ее случае - джинсы. Она представила способ, который сделает их больше на 2 размера за 10 минут.

Как она призналась, она носит 12-й размер (европейский 40-й). Так что же заставило джинсы на два размера меньше сидеть на ней как влитые? Вам не нужны иголка с ниткой или дополнительная ткань.

Наденьте слишком маленькие штаны и войдите в душ или ванну. Замочите их на несколько минут в теплой воде. Затем сделайте несколько приседаний. Чтобы штаны тянулись равномерно. Носите их еще десять минут, затем дайте им высохнуть — и готово.

[link href=“https://www.tiktok.com/@its_abby_abigail?refer=embed” title=“@its_abby_abigail” target=“_blank” rel=“noopener”] @its_abby_abigail [/link] NOW THEY’RE SITTING ? JEANS!!!!!! Size 8 = Size 12. ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktoktaughtme?refer=embed” title=“tiktoktaughtme” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktoktaughtme [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7137329840763439918?refer=embed” title=”♬ original sound - ojccccc” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - ojccccc [/link]

Подписчики Тиктокерши решили опробовать рекомендованный ею метод. Результатами они поделились в комментариях. Как оказалось, трюк работает.

«Это работает. Это действительно работает!”, — написал один из зрителей.

Как ухаживать за джинсами?

Когда нужный размер джинсов или брюк достигнут, стоит за ними правильно ухаживать. Хороший уход заставит их служить долгие годы. Важно стирать их при не слишком высокой температуре – +30°С должно быть достаточно. Стирайте вывернув джинсы наизнанку, чтобы они не изменили цвет. Сушите в затененном месте. Солнце в этом случае может доставить только неприятности.

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