Как убрать царапины на индукционной плите? Нашли простой и быстрый способ

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Опубликовано: 01.05.2023 15:48 , Обновлено: 12.09.2023

Индукционные плиты прочно вошли в жизнь белорусов. А уже с обещаниями властей строить все больше электродомов, популярность таких кухонных приборов в Беларуси будет только расти. И хотя индукционную плиту легче чистить, бывает, что на его поверхности появляются неэстетичные царапины. Мы нашли способ, как их удалить.

У индукционных плит есть много плюсов и один жирный минус. С одной стороны, они выглядят очень современно и лучше «вписываются» в кухонный интерьер. А ещё они нагревают кастрюлю напрямую, что сводит риск ожогов к абсолютному минимуму. Очистка таких приборов очень проста. Просто протрите его влажной тканью из микрофибры, и варочная поверхность снова засияет. Однако есть один большой минус — индукционную плиту очень легко поцарапать.

Чтобы избавиться от царапин воспользуйтесь (нет! В этот раз не вездесущим уксусом) содой. Для этого нужно сделать пасту из воды и пищевой соды в соотношении 2:1. Достаточно тщательно натереть раствором поверхность плиты и с помощью мягкой ткани отполировать места, где появились царапины. Наконец, сотрите остатки пасты влажной тканью. Мелкие царапины больше не будут видны.

Ещё один способ предусматривает поход в ванную комнату. Просто натрите зубной пастой индукционную плиту.

[info_b]Важно! Это должна быть обычная зубная паста — гель или отбеливающая зубная паста не подойдут.[/info_b]

Нанесите пасту мягкой губкой на поверхность и оставьте на плите на 5 минут. Наконец, сотрите остатки пасты влажной тканью.

[info_b]Важно! Чтобы не повредить индукционную плиту, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, никогда не чистите его грубой губкой или губкой. Во-вторых, при появлении на ней пятен не стирайте их скребками.[/info_b]

Используйте спрей для удаления загрязнений и оставьте вымокнуть на четверть часа. Через 15 минут протрите салфеткой из микрофибры. И не забывайте следовать рекомендациям производителя плиты.