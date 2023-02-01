Как спасти растение от гниения и плесени? Понадобится пряность за 2 рубля

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.02.2023 10:02 , Обновлено: 13.09.2023

А вы знали, что популярная пряность, которую в белорусских магазинах продают всего за 2 рубля, может быть полезна не только при приготовлении блюд, но и для защиты растений и улучшения их состояния.

Она полезна как для предотвращения, так и для уменьшение вреда. Пряность защитит различные растения от гниения и плесени.

Речь идет о… корице. В Беларуси пакетик в 15 грамм стоит от 1,85 рубля. Этого во многих случаях будет достаточно.

Например, вы можете посыпать корицей бутоны цветов в саду. Так как они закрыты, роса, оседающая между лепестками, делает их более восприимчивыми к грибку. Пряность предотвратит эту неприятность.

Корицей также присыпают срезанные и поврежденные части растений. При срезании ветки, чтобы помочь старому растению распуститься, а новому укорениться, хорошо посыпать место среза пряностью. Корица не только защитит его от плесени, но и облегчит новому растению формирование корней и рост.

Если вы планируете посадить растение в месте, где много насекомых: муравьев, мух или комаров, то неплохо будет разбросать вокруг него корицу. Насекомым не нравится ее запах. Мы также можем использовать продукт дома для борьбы с муравьями.

Кроме того, если стебель и листья покрыли плесень или грибок, регулярно опрыскивайте растение специально приготовленной жидкостью с добавлением корицы. Достаточно двух раз в неделю.

Чтобы приготовить средство, вам нужно смешать нескольких столовых ложек корицы с литром воды, оставив домашний препарат на ночь, а после отделить суспензию от жидкости.

А еще вы можете использовать корицу для устранения последствий садово-огородных работ на нашем теле. Например, если вас покусали комары или другие насекомые, паста из пряности, смешанной с медом, облегчит боль и зуд.