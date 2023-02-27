Как с помощью картонных коробок победить сорняки в огороде

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Опубликовано: 27.02.2023 13:34 , Обновлено: 27.02.2023

Если не выбрасывать картонные коробки, которые в век интернет-покупок килограммами скапливаются в каждом доме, можно неплохо заработать на макулатуре. Однако есть и другой, менее очевидный способ пустить картонную тару во благо себе и своему здоровью – использовать картон для защиты от сорняков.

Опытные огородники рассказывают, что мульчирование картоном – отличный способ бюджетной и экологичной борьбы с сорняками.

Картон изготавливается из бумажной массы, в состав которой входят целлюлоза и древесная масса. Это превращает его в богатый источник органических веществ для почвы. Кроме того, накрывая почву картонными коробками, в ней сохраняется необходимая для роста растений влага.

Принцип использования картона для мульчирования заключается в следующем: подготовленный под грядки участок земли вскапывают, при необходимости вносят удобрения, а затем закрывают листами картона внахлест. Затем картон можно слегка сбрызнуть водой и придавить камнями, чтобы их не сдуло ветром.

Через несколько дней на подготовленной и укрытой картоном грядке можно высаживать растения, делая в нем надрезы и высаживая растение непосредственно в дырку и присыпая землей. В течение всего летнего сезона, по мере отрастания ботвы, закрытую картоном грядку присыпают новыми слоями мульчи, не давая сорнякам и шанса вырасти — сорняки отсекаются слоем картона и не вылазят на поверхность.

Следует помнить, что не всякую картонную коробку можно использовать для таких целей. Для мульчирования однозначно не подойдет цветной картон, обклеенный наклейками, или скотчем. Прежде, чем использовать картонную тару из-под покупок следует избавиться от всего лишнего (металлических скобок, скотча, фольги), чтобы не засорять свои грядки лишней «химией».

Опытные огородники утверждают, что такой способ мульчирования не только лишает необходимости гнуть спину в борьбе с сорняками, но также помогает бороться с фитофторой и колорадским жуком. Кроме того, поливать укрытые картоном грядки можно реже, что также экономит силы и время огородника.