Как постирать в стиралке без воды? На "АТЛАНТе" подсказали способ быстро освежить одежду

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Опубликовано: 23.07.2025 07:59 , Обновлено: 05.08.2025

В условиях неустойчивого климата белорусам часто приходится менять содержимое полок - то прятать, то доставать теплые или летние вещи. Часто многие сталкиваются с запахом залежалости, хотя по факту одежда чистая. Что делать, если стирать каждый раз не хочется? Специалисты завода "АТЛАНТ" рассказали Telegraf.news о не менее эффективных и быстрых решениях.

Вы хорошо знаете свою стиральную машину?

Оказывается, в современных стиральных машинах есть режимы, о которых в курсе далеко не все, утверждает заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО «Атлант» Алексей Мышко. По его мнению, есть “очень удобные опции”, которые доказали свою эффективность в ходе исследований.

“Например, функция “Освежить паром” - это стирка без воды. Особенно здорово проявляет себя с футболками и рубашками, которые после одного раза уже не хочется надевать”, - привел пример представитель завода.

Некоторые стиральные машины можно использовать в качестве емкости для "стирки" без воды

И добавил, что это “так же успешно применимо к сезонным вещам”.

“От долгого нахождения в пакетах зимняя и летняя одежда приобретают неприятный флер залежалости. Это может произойти из-за специфического запаха в квартире или хранения вашего гардероба в других помещениях”, - заявил работник “АТЛАНТ”.

И обратили внимание, что совсем не обязательно “снова стирать и тратить деньги на расход воды и электроэнергию”.

“Забрасываете вещи на 15 минут в стиральную машину на функцию пара и достаете абсолютно чистыми”, - открыл способ Алексей Мышко.

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Какие еще есть “классные опции”?

Он вспомнили и еще про одну “классную опцию”, которую стоит поискать в своих стиралках.

“Если белье не сильно загрязненное, можно использовать функцию “Эко”. Так вы тоже потратите меньше времени и средств на стирку”, - дал еще одну рекомендацию эксперт.

Благодаря этому, по его мнению, “реально снизить энергопотребление до 60%”.

Зная некоторые "секреты" своей стиральной машины, можно существенно сэкономить на коммунальных платежах

Ранее Telegraf.news писал о том, для чего нужны пластиковые гребни, которые есть внутри металлического барабана каждой стиральной машины. Оказывается, без них весь смысл автоматической стирки сошел бы на нет. Журналисты побывали на ЗАО «АТЛАНТ» и поговорили со специалистами из отдела сервисного обслуживания предприятия, чтобы разобраться в вопросе.

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