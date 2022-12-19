Как помыть пол без разводов? Вот какую ошибку совершают почти все

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Опубликовано: 19.12.2022 12:38 , Обновлено: 14.09.2023

Вымыли пол, подождали, пока высохнет, посмотрели — и не поверили. Поверхность оказалась тусклой и с четкими разводами. Бывало у вас такое? Тогда мы знаем, что делать, чтобы это никогда не повторилось.

Чистку пола, конечно же, нужно начинать с тщательного сбора слоя грязи, желательно пылесосом.

После для уборки нам нужна швабра с мягкой тканью и ведро с водой и жидкостью, подходящей для нашего типа пола. И вот здесь многие совершают большую ошибку.

Оказывается, значительная часть людей использует для мытья полов теплую, иногда даже горячую воду. Почему этого не следует делать? Чем теплее вода, тем быстрее она испарится. Это означает, что остатки чистящего средства остаются на полу. Это вызывает эффект разводов и специфическую липкость поверхности, которую мы только что вымыли.

Используйте холодную воду вместо горячей. Кроме того, не переусердствуйте с количеством жидкости, которую вы добавляете.

Вы также получите очень хорошие результаты, если добавите в воду еще кое-что.

А именно — 1/4 стакана уксуса, две столовые ложки жидкости для пола и столовую ложку жидкости для мытья посуды. Помните о холодной воде! Это очень эффективная смесь, благодаря которой ваши полы будут сверкать как новые.

Если у вас дома нет средства для мытья полов, вы можете просто использовать уксус и воду. Достаточно даже 2 столовых ложек уксуса на целое ведро воды. Многие люди отвергают средство из-за специфического запаха, но не расстраивайтесь – он быстро проходит. Однако его бактерицидные и фунгицидные свойства сохраняются.