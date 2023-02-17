Как отучить кота лазить по столам: 8 простых способов

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Опубликовано: 17.02.2023 13:02 , Обновлено: 17.02.2023

Ваш кот или кошка лазят по столу, столешнице, подоконникам — в общем, прыгают туда, куда не нужно? Есть несколько способов, как отучить домашних питомцев от «вредных» привычек.

Почему кот лазит по столам?

Сначала стоит понять, почему же котам нравится залазить на стол. Дело в том, что они следуют своим инстинктам.

Например, кошки любят охотиться на птиц, большинство из которых сидят на деревьях или кустах. Кроме того, наземную добычу типа мелких грызунов, им легче ловить сверху.

Также коты ищут высокие места, чтобы получить лучшую точку обзора в комнате.

Еще одна причина — они могут выпрашивать у вас еду, или прыгать на стол в поисках остатков пищи и крошек.

Альтернативы

Самый простой способ — это предложить домашним питомцам альтернативу. Например, вы можете сделать для них или купить специальные «деревья» или мебель (типа комплекса для кошек или высоких когтеточек с домиком), где они спокойно смогут царапаться, лазать и исследовать.

Если ваша кошка запрыгивает на стол, потому что выпрашивает еду, то стоит отучить ее от этого. Предложите мурлыке другой способ получать угощение.

Никогда не давайте кошке что-либо есть , пока она находится на столе. Если вы хоть немного поделитесь со своим питомцем, стол будет ассоциироваться у нгос местом, где можно поесть. Чем чаще вы будете кормить кота на столе, тем сложнее будет отучить его прыгать туда.

Кроме того, убирайте любые остатки еды сразу после окончания трапезы.

Что же делать, чтобы коты не лазили по столам?

Вам нужно сделать зоны, куда нельзя прыгать, пугающими и неприветливыми для вашего питомца. Используйте неприятные запахи или текстуры — это будет отличным способом отпугнуть кошку, не наказывая ее. Они также вызывают меньше стресса, чем пульверизаторы или крики.

Вы можете попробовать следующие методы:

разложите на столе фольгу или пергаментную бумагу, чтобы они издавали страшный звук, когда кошка прыгает на стол;

положите скотч липкой стороной вверх на краю стола или столешницы;

поместите неприятный для лапок коврик с выпуклостями.

повесьте полотенце на край стола, чтобы ваша кошка соскользнула, если попытается запрыгнуть;

используйте чистящие средства с ароматом цитрусовых. Этот запах особенно неприятен для кошек и может эффективно отбить охоту оставаться в этом месте. Или же вы можете разложить по столу корки цитрусовых;

поставьте на стол стулья или другие большие предметы, чтобы ограничить доступ.

Стоит отметить, что такие методы можно использовать только в том случае, если вы знаете, что ваш питомец не слишком пуглив. Вы также не должны оставлять на столе какие-либо потенциально опасные предметы, пока вас нет.

Конечно же, подобные меры подействуют не сразу. Однако спустя несколько недель они создадут у кошки неприятные ассоциации относительно места.

А что делать нельзя?

Кошки плохо реагируют на наказания. Не кричите на кошку и не бейте ее за то, что она идет на прилавок. Они станут бояться вас.

Также не сталкивайте кошку со столешниц и столов. Они могут навредить себе.

Не используйте какие-либо отпугивающие средства, которые могут навредить вашей кошке.