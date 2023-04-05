Как отстирать и смягчить полотенца? Нашли самое дешевое и доступное средство

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Опубликовано: 05.04.2023 08:32 , Обновлено: 12.09.2023

Стирать и сушить полотенца, а также стараться, чтобы они были действительно чистыми, красивыми и мягкими, может быть непросто. Однако есть дешевое и уникальное средство, которое поможет сохранить ткань практически в том же виде, что и при покупке. Мы даже можем утверждать, что у многих белорусов оно есть на кухне.

Этот продукт поможет отбелить полотенца, а также сохранить яркие цвета.

Кроме того, средство прекрасно смягчает их. Ведь со временем полотенца могут потерять свою мягкость из-за остатков моющих средств и масел для тела, которые накапливаются в ткани.

Оказывается, этот удивительный продукт — обычный белый уксус.

[info_b]Белый уксус — это прозрачный раствор, обычно содержащий от 4 до 7 процентов уксусной кислоты и до 96% воды. Из-за своей кислой природы он является отличным очищающим раствором.[/info_b]

Все, что вам нужно сделать — это постирать полотенца как обычно с помощью порошка или другого моющего средства. Когда стиральная машина закончит, добавьте немного белого уксуса (около 250 мл) в отсек для кондиционера для белья и включите полоскание.

Многие люди в Интернете, когда видят этот лайфхак, относятся к нему скептично и думают, что полотенца будут пахнуть уксусом. Но потом признают, что это лучший способ.

Эксперты по уборке советуют проводить дополнительное ополаскивание белым уксусом не реже одного раза в шесть недель, чтобы смягчить полотенца.

К слову, метод также может работать при чистке другой одежды и постельных принадлежностей, чтобы они оставались красивыми и свежими.

Сколько стоит обычный белый уксус в Беларуси? Например, в Е-доставке цена за 1 л начинается от 2,16 BYN. Отбеливающие или специальные моющие средства стоят намного дороже.