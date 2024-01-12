Как навсегда избавиться от паутины в доме? Эти 7 простых способов на выбор помогут прогнать пауков

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Опубликовано: 12.01.2024 12:04 , Обновлено: 12.01.2024

Паутина — довольно распространенная проблема. И существует много причин, почему пауки полюбили именно ваш дом или квартиру и, несмотря на регулярную уборку, прижились у вас. Как навсегда избавиться от членистоногих и следов их жизнедеятельности? Собрали полезные советы.

Почему появляется паутина?

Даже если вы не страдаете арахнофобией (боязнью паукообразных), сам вид этих членистоногих в доме или квартире не может радовать. А уж если они регулярно заполняют углы комнаты своими сетками…

Где же охотнее всего селятся пауки? Там, где:

повышенная влажность воздуха;

отсутствует чистота и порядок (часто в свободном доступе остаются остатки еды, грязная посуда, мусор);

много других насекомых, которыми пауки, собственно говоря, и питаются;

тепло, особенно, когда на улице холодно.

Ну, а свою паутину пауки плетут для ловли добычи.

[info_b]Кстати, паук-крестовик, который наиболее распространен в Беларуси, плетет обычно круглую сеть. А паучиха обычно выплетает паутину, которая состоит из 39 лучей. На них находятся 35 кругов-спиралей с 1245 креплениями.[/info_b]

Обычно пауки плетут сети ночью и обновляют их каждые сутки-двое. Вот почему даже частая и тщательная уборка не способна заставить их навсегда покинуть помещение. Для выселения таких «соседей» придется принять более серьезные меры.

Как прогнать пауков

Самый простой и действенный способ – избавиться от них при помощи «химии» , обработав помещения самостоятельно или пригласив специалистов. Но способ этот, во-первых, затратный, а во-вторых, довольно рискованный. Придется соблюдать меры предосторожности, чтобы не отравиться самим и чтобы не стало плохо домашним животным.

Поэтому если вы не любитель таких крайних мер, попробуйте, кроме тщательной уборки с механическим удалением паутины, следующие.

Не кормите пауков

В прямом смысле. Для этого уничтожьте насекомых, если такие у вас обитают, не оставляйте в свободном доступе остатки пищи, грязь в любом ее проявлении. Если паукам не будет чем питаться, они уйдут на поиски другого места.

Купите специальные отпугиватели

Они бывают ультразвуковыми и электромагнитными. Ультразвук вы сами не ощутите, а вот паукам такое вынести не под силу, и они быстро покинут ваш дом. Обычно такие отпугиватели эффективны также в борьбе с грызунами, другими вредителями.

Правда, есть вопросы по их безопасности для человека и домашних животных.

На одном из сайтов предложили ультразвуковой отпугиватель грызунов и насекомых по цене 15 руб. (на момент написания материала). Позиционируется как безопасный для людей и домашних любимцев.

Запаситесь эфирными маслами

Но самые безопасные (и, к тому же, действенные) средства борьбы с пауками – это, конечно же, народные. Поэтому купите эфирные масла мяты перечной, чайного дерева, пихты либо эвкалипта. То, что приятно пахнет для нас, губительно для членистоногих.

Способы применения разнообразные:

смочите в эфирном масле ватные тампоны (или накапайте на них всего несколько капель) и разложите в местах обитания пауков. Применяйте средство раз в 2 недели;

для пауков, которые гнездятся под потолком и в других труднодоступных местах, приготовьте раствор: накапайте 20 капель масла в 0,5 л воды.

Опрыскайте этим раствором места обитания членистоногих; повторите несколько раз через небольшой промежуток времени.

Посадите в горшок перечную мяту

Мяту перечную также можно выращивать в горшках, что не понравится паукам.

Используйте другие ароматизаторы

Не любят пауки также запах лесных орехов, каштанов, апельсинов. Поэтому разложите в местах их обитания орехи, корки апельсинов или каштаны, предварительно проткнув их несколько раз, чтобы пауки учуяли запах.

Применяйте уксус

Если вам самим не по нраву запах эфирных масел или на них есть аллергия, можно воспользоваться 9%-м уксусом. Разведите его водой в соотношении 1:1, перелейте в пульверизатор и опрыскайте места обитания пауков, а также все углы и щели, вентиляционные решетки. Остаток раствора можно разлить в небольшие емкости и расставить по углам.

Ну и, конечно же, после выселения пауков из дома или квартире не забывайте о профилактике. Уборка, чистота повсюду – гарантия того, что пауки не вернутся.

Кстати, ранее Телеграф писал, как избавиться от нашествия насекомых может помочь корица.

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