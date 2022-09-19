Как легко вывести жирное пятно с одежды? Вода даже не понадобится
Отстирать жирные пятна с одежды в домашних условиях не всегда легко. Кто-то замачивает в воде, кто-то применяет старые бабушкины методы. Но и он могут не сработать. Пользователь в TikTok показал необычный, но эффективный лайфхак, чем и как убрать сложные пятна. Вода там даже не нужна! А со старыми жирными пятнами сработает?
Все, что вам нужно — это сода, салфетка и… утюг.
Хорошо засыпьте обычной пищевой содой пятно. А лучше вотрите ее в ткань. Положите сверху салфетку — прогладьте утюгом. После уберите остатки соды, протрите сухой тряпочкой — и пятна как не бывало.
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«Где ты был месяц назад с таким способом?», «Вы гений домашнего хозяйства!», «Сода — лучшее создание человечества», — написали одни пользователи. Другие отнеслись к лайфхаку скептически и посоветовали использовать мыло или жидкость для мытья посуды.
Многие спросили, получится ли провернуть такое со старым жирным пятном. Автор видео не ответил. Но один из пользователей в комментариях подчеркнул, что может не сработать.