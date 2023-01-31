Как легко убрать следы и пятна на стене? Просто добавьте это в воду

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Опубликовано: 31.01.2023 09:51 , Обновлено: 31.01.2023

След от стула, отпечаток обуви и другие пятна появляются на стене за несколько мгновений. А отмыть их с мылом не лучшая идея, ведь мы можем еще больше размазать грязь. Как же тогда избавиться от пятен в домашних условиях? Вам понадобится только вода и еще одно средство.

Мы часто даже не замечаем, как на стенах, особенно белых, появляются темные пятна и следы. Даже при крайней осторожности их не избежать, достаточно лишь минуты невнимательности.

К счастью, есть способ быстро и эффективно удалить пятна.

Вам понадобится… кондиционер для белья, желательно без красителей.

Просто смешайте в миске 4 столовые ложки теплой воды и 1 столовую ложку кондиционера. Затем смочите в приготовленной смеси тонкую хлопчатобумажную ткань. И аккуратно вытрите грязь.

Пятна со стены исчезнут, а ее цвет не пострадает. Однако будьте осторожны, чтобы ткань не стала слишком влажной.