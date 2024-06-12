Как избавить полки холодильника от царапин и конденсата? Эти домашние средства заставят их блестеть

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Опубликовано: 12.06.2024 14:09 , Обновлено: 12.06.2024

Вы регулярно чистите полки в холодильнике, но следы конденсата быстро возвращаются, и вам приходится делать все заново? Воспользуйтесь этим доступным домашним средством. Всего пару его капель избавят вас от запотевающих полок в холодильнике. А как быть с царапинами? Вот как вы можете использовать соду, зубную пасту и глицерин для решения этих проблем.

Как мыть полки в холодильнике, чтобы они не запотевали?

Обычно при мытье холодильника мы просто смачиваем губку или тряпку в воде с добавлением средства для мытья посуды. Но этот способ не спасает от запотевания полок в холодильнике. Если вы чистите их и все равно видите разводы и следы пара, воспользуйтесь проверенным домашним методом.

Оказывается, чтобы справиться с запотеванием полок, достаточно воспользоваться средством, которое наверняка есть в вашей аптечке либо косметичке. Речь идет о глицерине. Протирая полки в холодильнике тряпкой, смоченной каплей глицерина, вы не только заставите их блестеть, но и воспрепятствуете последующему запотеванию полок. Вытрите полки насухо, после чего отполируйте их тряпкой с добавлением 1-2 капель глицерина. Этот простой лайфхак - лучший способ содержать стеклянные полки в чистоте и избавить их от запотевания.

Как убрать царапины с полок холодильника?

Внешний вид полок холодильника могут портить небольшие царапины, вызванные перемещением кастрюль или тарелок. Справиться с этой проблемой вам также поможет одно из домашних средств. Смешайте пищевую соду с водой в пропорции 1:1 и натрите поверхность полок приготовленной пастой.

Еще одно решение избавления от царапин – зубная паста, которая прекрасно «полирует» поверхности благодаря мелким абразивным частицам. Все, что вам нужно сделать, это нанести немного средства на полочку и слегка растереть пасту круговыми движениями. Затем тщательно всё промойте и вытрите сухой тряпкой.

Ранее Telegraf.news писал о том, что холодильник — необходимый прибор на каждой кухне, и его правильное функционирование имеет большое значение. Однако что делать, если в нем начала скапливаться вода? К счастью, в большинстве случаев вы можете устранить проблему самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Что делать, если в холодильнике скапливается вода? Этот простой способ поможет избежать больших проблем