Как быстро охладить телефон в жару? Эксперты назвали худший способ, к которому прибегали многие

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.07.2025 19:02 , Обновлено: 07.07.2025

Жара, которая пришла в Беларусь, может быть испытанием не только для людей, но и для техники. Смартфоны начинают перегреваться гораздо чаще, и инстинктивное желание быстро их остудить может обернуться для гаджета катастрофой. Журналисты Telegraf.news рассказали, как правильно охладить телефон и какая ошибка может стать для него смертельной.

Как ни крути, первое, что приходит на ум многим — положить горячий смартфон в холодильник , морозилку или в лучшем случае под струю кондиционера. Делать это категорически нельзя. По словам экспертов, это практически смертный приговор для устройства.

Резкий перепад температур может вызвать «термический шок», который может повредить хрупкие электронные компоненты, в первую очередь — батарею и процессор, сообщил o2.pl.

Но главная опасность даже не в этом. Из-за разницы температур внутри корпуса мгновенно образуется конденсат. Эта влага оседает на платах, в портах и динамиках, вызывая короткие замыкания и коррозию. И даже разрекламированная «водонепроницаемость» смартфона здесь не поможет, так как она не рассчитана на защиту от влаги, образующейся изнутри.

Так что же делать? Простая и безопасная инструкция

Если на ощупь горячий телефон стал тупить, принудительно понизил яркость экрана или выдал соответствующее предупреждение, действовать нужно спокойно и последовательно.

Сбросьте нагрузку. Немедленно прекратите заряжать телефон, если он был на зарядке. Закройте все лишние приложения, особенно «тяжёлые» вроде игр или навигатора. Уменьшите вручную яркость экрана до минимума, а лучше просто заблокируйте его. В идеале — включите на пару минут авиарежим.

нагрузку. Немедленно телефон, если он был на зарядке. все лишние приложения, особенно «тяжёлые» вроде игр или навигатора. вручную яркость экрана до минимума, а лучше просто его. В идеале — на пару минут авиарежим. Снимите с него «шубу». Чехол, особенно силиконовый или кожаный, работает как термос, удерживая тепло. Снимите его, чтобы телефон мог «дышать». Не оставляйте гаджет на мягких поверхностях (подушка, диван) или в кармане — это тоже мешает отводу тепла.

с него «шубу». Чехол, особенно силиконовый или кожаный, работает как термос, удерживая тепло. Снимите его, чтобы телефон мог «дышать». Не оставляйте гаджет на мягких поверхностях (подушка, диван) или в кармане — это тоже мешает отводу тепла. Найдите ему прохладное (но не ледяное!) место.

ему прохладное (но не ледяное!) место. Положите телефон в тень.

телефон в тень. Разместите его на твёрдой и прохладной поверхности. Подойдут каменный или кафельный подоконник (если он не на солнце), стол, плитка на полу.

его на твёрдой и прохладной поверхности. Подойдут каменный или кафельный подоконник (если он не на солнце), стол, плитка на полу. Можно даже обернуть его в сухое (!) полотенце или ткань и ненадолго приложить к чему-то холодному из холодильника (но ни в коем случае не из морозилки!).

его в сухое (!) полотенце или ткань и ненадолго к чему-то холодному из холодильника (но ни в коем случае не из морозилки!). И самое простое — просто оставьте телефон в покое на 15 минут в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Как правило, этого достаточно, чтобы он пришёл в норму.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Европейский союз подготовил новые правила для мобильных устройств. От производителей потребовали, чтобы их новые гаджеты были более прочными. А что ещё?

Новость Телеграф