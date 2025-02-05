Это средство для волос отмоет ручку с пластика, одежды и обоев. А фломастер и маркер?

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Опубликовано: 05.02.2025 12:45 , Обновлено: 05.02.2025

Случается, что следы от шариковой ручки оказываются далеко за пределами школьных тетрадей и блокнотов. Особенно это актуально для тех, кто имеет маленьких детей. Тогда чернильные "художества" можно обнаружить на мебели, полу, стенах, одежде и других поверхностях. Что с ними делать часто непонятно. Однако как оказалось для того, чтобы убрать следы от ручки можно эффективно использовать весьма неожиданные вещи. Telegraf.news нашёл в TikTok нетривиальный лайфхак от чернил.

Удаление чернил с пластика, например, с поверхности окна, может выглядеть сложной задачей, особенно когда важно не повредить поверхность. Именно поэтому различные средства с содержанием растворителей и прочих агрессивных веществ для этой цели не подходят. Однако, как оказалось, убрать следы от чернила можно… лаком для волос.

Этим необычным лайфхаком поделилась в TikTok пользовательница с ником golub.ika_muah. Это видео за сутки набрало более 600 тысяч просмотров, и многие комментаторы подтвердили его действенность. Всё, что нужно, — это просто сбрызнуть немного лака для волос на пятно и потереть тряпочкой.

Некоторые комментаторы посетовали на дороговизну используемого девушкой бренда, однако она заверила, что эффективен будет лак любого производителя.

https://www.tiktok.com/@golub.ika_muah/video/7467243267512405253?_r=1&_t=ZM-8tel9MD5idx

Другие пользователи заметили, что лак для волос отмоет ручку и с других поверхностей, в том числе и с одежды.

“Да, это ещё работает с тканью, очень хорошее средство — лак для волос”, — написала одна из девушек в комментариях, а другая согласилась и добавила, что трюк работает даже на белых вещах:

“Увидела в тик-токе, проверила, работает. Хотя боялась, что испорчу вещь”

Также автор видеролика рассказала в комментариях, что лак поможет смыть ручку с большинства обоев, а другая пользовательница заметила, что с помощью лака можно даже вывести следы от фломастеров и маркера с линолеума.

К слову, журналист Telegraf.news поискал, что ещё можно отмыть лаком и выяснил, что он также сработает от следов ручки на мягкой обивке дивана и стенах.

https://www.tiktok.com/@m.moskalenko13/video/7463146661397712133?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA&t=1738746696817

Кстати, ранее Telegraf.news писал о многих других трюках с использованием лака для волос не по прямому назначению Узнайте, как он может помочь при ношении колготок, шитье и не только по ссылке ниже.

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